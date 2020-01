Scandalul între Vlăduța Lupău și Armin Nicoară, saxofonistul care a spus că ar fi avut o relație cu ea, continuă. Frumoasa cântăreață neagă că între ea și fostul ei coleg de formație ar fi existat mai mult decât o simplă amiciție și o relație profesională.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Saxofonistul, prima reacție după ce Vlăduța Lupău a negat relația cu el

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul.

Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru sursa mai sus citată.

Mai mult, saxofonistul spune că a ajutat-o pe Vlăduța Lupău să aibă succesul de care se bucură astăzi.

„Nu eu m-am dus la ea să-i cer sfaturi, eu nici nu o cunoșteam. O colegă de-ale ei m-a întrebat dacă poate să vină cu Vlăduța la evenimentele mele, nici nu știam cine este Vlăduța Lupău. Ea a ținut legătura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje să facem, ea de atunci nu a acceptat, îi era frică de faptul că, dacă face muzică comercială cu mine, nu mai e chemată la spectacole.

A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizări pe care le-a făcut le-a justificat ca fiind făcute pe ideile ei, și nu pe ideile mele… Nu ea m-a făcut mare, ci poate prin ideile mele a reușit să facă unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reușit să ajungă unde e astăzi”, a mai spus saxofonistul Armin Nicoară despre Vlăduța Lupău.