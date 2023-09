Scandal de proporții între Bia Khalifa și Vica Blochina! De la ce a pornit totul?: „O altă bătrână care vorbește”

In articol:

Cearta a început în mediul online, iar cele două blondine și-au aruncat cuvinte grele fără să țină cont de nimic. Bia Khalifa susține că Vica Blochina vrea să dezinformeze publicul și că nu face altceva decât să caute atenție.

De o scurtă perioadă de timp, Vica Blochina abordează diferite subiecte pe canalul său de Youtube, unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți. Unul dintre aceste episoade a fost luat în vizor de nimeni alta decât Bia Khalifa.

De la ce a pornit scandalul dintre cele două blondine? [Sursa foto: Facebook]

Vica Blochina ar fi vorbit în acel episod de pe Youtube despre tinerele care fac videochat sau OnlyFans. Bia Khalifa, care este supranumită „Regina OnlyFans-ului”, a răbufnit când a auzit declarațiile făcute de vedetă. Astfel, controversata blondină a ținut să o atenționeze pe fosta lui Pițurcă.

Ce a transmis Bia Khalifa în legătură cu acest subiect?!

Bia Khalifa a vorbit pentru spynews.ro despre conflictul dintre ea și Vica Blochina, care ar fi degenerat.

Tânăra susține că doar i-a dat un mesaj politicos blondinei, în care îi explică că dezinformează publicul cu afirmațiile făcute. Se pare că Vicăi nu i-a picat bine această atenționare.

„A încercat să facă ceva vlog, podcast informativ, în care a dezinformat publicul, că deja se practică asta foarte mult în România, prin propriile sale teorii. I-am scris un comentariu politicos în care am și salutat-o și i-am zis că haideți să nu dezinformăm publicul, am corectat-o. I-am zis că nouă părinții în copilărie nu ne dădeau telefoane când eram mici, ne jucam. Ea vorbea acolo de OnlyFans, de videochat, i-am zis că site-urile astea există de când era și ea, dar i-am zis că atunci când eram mică nu am avut acces la ele cum au azi copiii pentru că părinții nu ne dădeau acces la telefon. I-am zis că e vina ei dacă ea dă copilului telefonul ca să intre pe aceste site-uri”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate jurnaliștilor de la spynews.ro.

Vica Blochina i-a dat replica tinerei și i-a mărturisit că nu a încercat să dezinformeze pe nimeni, ci doar a zis adevărul. Bia Khalifa spune că Vica Blochina i-ar fi zis și că nu are educație.

„Mi-a scris că fiul ei la 2 ani era înconjurat de iubire și a avut primul telefon la 10 ani, dar era ocupat cu școală, meditații, sport și călătorii. Ca și cum că l-a crescut că fiul ei în puf și îmi zicea că nu are cu ce să dezinformeze publicul și că eu probabil aș fi avut altă educație”, a mai zis Bia Khalifa.

Scandalul a luat amploare

Spiritele s-au încins, iar jignirile au început să curgă pe bandă rulantă. Bia Khalifa s-a simțit jignită, așa că i-a zis blondinei că are o gândire închisă și că este ofensată. Ulterior, Vica Blochina i-a trimis Biei Khalifa o fotografie în care blondina apare alături de sora ei și pe care vedeta a numit-o „dolofană”.

„Eu i-am scris ceva foarte ok, dar ea m-a jignit și mi-a zis că am avut altă educație. I-am zis ”bre, cu tot respectul, am înțeles cu promovezi femeia ideală cu vibe-uri pozitive, cu minți deschise, dar ești o minte închisă, promovezi lucruri fără fundament și mai ești și ofensată.” Ea mi-a trimis după o poză cu mine și sora mea și mi-a zis ”tu ești aia dolofană”. Ea mi-a zis după ”nu ai cu cine să te cerți, bine groh, groh, pa groh”, a mai spus Bia Khalifa pentru Spynews.ro.

Bia Khalifa are un mesaj pentru Vica Blochina. [Sursa foto: Facebook]

Vica Blochina i-a dat apoi block Biei Khalifa. Tânăra spune, pe cealaltă parte, că Vica Blochina cere milă prin conținutul postat pe Youtube și că este „o altă bătrână cu drept la vorbă”.

„La final mi-a dat block, dar eu n-am jignit-o. Ea e o altă bătrână care vorbește, are drept la vorbă, are și ea internet. Lumea te crede din milă, dacă ești bătrân, dacă ai probleme fizice, iar din cauza la persoanele astea care sunt insuficiente mintal, cum e femeia asta, iar persoanele ca ea mă fac să cred că țara noastră nu mai are nicio șansă”, a mai transmis Bia Khalifa.