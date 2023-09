Scandal fără sfârșit între Raluca Podea și Brigitte Pastramă! Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în ziua în care trebuiau să se vadă la tribunal

In articol:

Rivalitate fără sfârșit între Raluca Podea și Brigitte Pastramă. Între cele doi femei există un proces de defăimare care durează de mai bine de doi ani și pare departe de a se încheia.

Raluca Podea a chemat-o în instanță pe Brigitte Pastramă

Procesul a fost deschis de Raluca Podea, însă aceasta a fost dată, la rândul ei, în judecată de Brigitte. Recent, cele două femei au fost chemate la tribunal pentru un alt recurs al cazului.

Între Raluca Podea și Brigitte Pastramă se pare că ar exista un fel de rivalitate care nu le dă pace, având în vedere că Raluca a fost iubita omului de afaceri Florin Pastramă, înainte ca acesta să se căsătorească cu Brigitte. În urmă cu doi an, Podea a intentat un proces pentru defăimare publică împotriva brunetei, în care cerea daune morale de 10.000 de lei. Văzând acestea, actuala soție a lui Florin Pastramă a dat-o și ea în judecată pe Raluca în care a solicitat și ea daune morale tot de 10.000 de lei. Astfel, în urmă un an, judecătorii Tribunalului București au decis ca suma să fie compensată, iar cele două să nu mai aibă nimic de achitat una alteia.

Raluca Podea a fost nemulțumită de decizia instanței de judecată și a făcut recurs. Astăzi, cele două trebuiau să se întâlnească în instanță, însă Brigitte a decis că nu are de ce să se prezinte.

„Unu la mână, eu nu mai locuiesc de un an în România. Doi la mână, e un recurs împotriva unei sentințe, nu un proces împotriva mea. Nu am de ce să fiu acolo, deoarece eu am o viață fără astfel de răutăți, aici”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Click!.

Motivul pentru care Raluca Podea și Brigitte Pastramă au ajuns în război

Raluca Podea și Brigitte Pastramă au ajuns să-și vorbească jignitor una alteia în urma relației pe care Raluca Podea a avut-o în trecut cu actualul soț al lui Brigitte Pastramă, Florin Pastramă.

Principala problemă a celor două femei ar fi fost chiar bărbatul, iar neînțelegerile dintre acestea ar fi pornit chiar din cauza omului de afaceri, ele neavând de altfel vreo altă legătură până la acel moment.