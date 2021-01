Scandal în tabăra Războinicilor de la Survivor, după consiliu! Roxana, atacată de coechipieri! „Sincer, mi se pare cea mai slabă din echipă. E prea tristă”

ian 31, 2021 Autor: Ana Maria

Tensiunile au atins cote maxime în tabăra Războnicilor de la Survivor. După consiliul în care a fost votată spre eliminare Marilena, membrii echipei albastre au avut multe să-și reproșeze.

Val de reproșuri în tabăra Războinicilor de la Survivor

Musty: Mie mi se pare ca fost penibila situatia. Era de asteptat pe de o parte, ma asteptam din partea lui Alin sa faca ceva la un moment dat. Si-a bagat singur degetul in ochi el. In ziua de azi… Mi-au zis si Maria, si Albert și cand m-au intrebat pe cine o sa votez am spus ca nu o stiu. Sincer, mi se pare cea mai slaba din echipa. A luat trei puncte la rand, dar apoi s-a dus in joc. Roxana e foarte trista mereu, e cazuta. Consider ca e adevarat ceea ce se intampla cu ea. I-am si zic lui Alin de fata cu toata lumea ca pe el nu il expuneam pentru ca el a fost foarte mult la jocuri, pentru ca altceva nu face, doar doarme.

Roxana: Eu nu inteleg de ce spui ca asunt cea mai trista. Nu m-am plans ca mi-e dor de casa, am fost cea mai puternica, azi am avut niste probleme de sanatae. Spuneti-mi si mie care este realitatea voastra. Eu nu cred ca sunt cea mai slaba sportiv.

Andreea: Eu cred că esti sensibila, nu ca esti slaba sportiv. Mereu cand am votat am spus ca esti sensibila.

Roxana, concurenta Războinicilor de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Musty: Eu am spus ca ai decazut cu totul, mental, sentimental, cu totul.

Roxana: Eu pana acum nu am zis nimic. Am jucat cu ele mai bune si m-au batut si le-am batut si eu. Nu e o chestie care sa denote ca eu sunt persoana cea mai potrivita sa plece.

Musty: Tu plangi la toate jocurile. Nu mai comentez. Daca toata lumea vorbeste…

Sorin: Eu daca as fi fost votat favorit, iti spun sincer, te-as fi votat pe tine ca sa iti dau un impact emotional foarte puternic.