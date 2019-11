Celebra doctoriță Monica Pop a postat un mesaj virulent la adresa șarlatanilor care obțin bani folosindu-se de numele ei. Revoltată, cunoscutul medic a explicat pe larg ce se întâmplă de o bună bucată de vreme, de când diverse persoane, unele chiar doctori, abuzează de numele ei, încercând să obțină foloase necuvenite.

”E POSIBIL ORICE IN ROMANIA?!?! CHIAR ORICE?! M-AM NASCUT SI AM LOCUIT IN CLUJ (pina la 13 ani) si apoi NUMAI ïn BUCURESTI! AM LUCRAT ca medic oftalmolog EXCLUSIV la SPITALUL CLINIC de URGENTE OFTALMOLIGICE din Bucuresti!

Am scris asta pt ca sint SARLATANI care spun ca ma cunosc, pe mine sau pe parintii mei (decedati de multi ani, au fost medici si ei) si iau bani si produse de la diferiti pacienti pentru programari fictive, inexistente! Au venit din orase ca Motru, Brasov, Slobozia, Tirgoviste, etc! Pun pe drumuri oameni bolnavi si creduli, spunindu-le ca eu sint din orasul lor si ca am fost vecini si prieteni!!! Si ca au vorbit cu mine si i-am programat! Si le cer bani si produse!!! Probabil ca fac asa si cu alti medici si profita de slabiciunea si de disperarea pacientilor!

Unul, pe nume chiar Pop, se da drept unchiul meu, fratele "mamei"! Altul a spus ca e tatal meu! INCREDIBIL!

Eu imi fac programarile singura , numai pe baza unei trimiteri de la un medic OFTALMOLOG de stat (nu privat - e un spital de stat la noi) si NU de la medicul de familie (El trimite pacientul la policlinicile teritoriale- de stat, nu la spitale iar consultatiile sint gratuite) Daca medicul oftalmolog de stat din policlinici considera EL ca e nevoie de spital si de Profesor, emite el trimiterea catre spital si cu aceea pacientul se poate programa telefonic, personal. Fara nici un drum aiurea, in plus! Deci, AVIZ!”, a scris scandalizată celebra doctoriță Monica Pop.