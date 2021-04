Scandal monstru între maneliști. Tzanca Uraganu îl atacă pe Costel Biju: "Nu mai scoate piese așa proaste"

In articol:

Este scandalul momentului între maneliști. După ce și-au aruncat tot felul de vorbe în mediul online, Tzanca Uraganu a făcut declarația momentului despre Costel Biju. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi artiști?!

Tzanca Uraganu, atac la adresa lui Costel Biju

Tzanca Uraganu și Costel Biju sunt doi maneliști extrem de cunoscuți. Cei doi au colaborat de-a lungul timpului, iar pe lângă asta sunt și prieteni buni. Însă, se pare că lucrurile nu stau așa de bine între aceștia când vine vorba despre piese.

Pe contul său de TikTok, acolo unde postează zilnic și ține legătura cu fanii săi, cântărețul i-a spus prietenului său că ultima piesă este chiar proastă și l-a sfătuit să fie mai atent pe viitor la ceea ce scoate.

”Ce piesă proastă a putut să scoată Biju, aia cu cică Johnny Nebunu'. Bă, nu mai scoate piese de-astea proaste, fii și tu mai serios!”, a spus Tzanca Uraganu pe TikTok.

Tzanca Uraganu, implicat în campania de vaccinare

Jurnalustul Lucian Mîndruță a făcut un apel public pe rețelele de socializare, în urmă cu doar câteva zile, în care îl ruga pe Tzancă Uraganu să ajute autoritățile în campania de vaccinare.

Tzanca Uraganu[Sursa foto: Instagram]

„ Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe Youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore.

Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba

Ce vreau sa va rog:

Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu?

Nu e greu.

Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom’le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da’ am inceput aici ceva:

„Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la….”

Acum stiu ca puteti mai bine, da’ am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”, a scris în urmă cu câteva zile jurnalistul pe pagina personală de Facebook.

La scurt timp, artistul a venit cu un răspuns.

„N-a vorbit rău domnul Lucian! Marius de la Focșani, eu zic să facem hit despre vaccinări”, a dezvăluit manelistul pe rețelele de socializare.