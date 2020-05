In articol:

Andreea Mlădinescu, o sportivă în vârstă de 22 de ani care refuză să-l lase pe bărbatul care a încercat să profite de inocența să scape basma curată.

Andreea Mlădinescu a fost abordată de jurnalistul în cauză, iar replicile lui au devenit din ce în ce mai acide după ce ea a refuzat să-i ofere informații personale fără să afle mai multe de el și despre ocupația lui.

„I-am acceptat-o, m-am uitat peste profilul domnului, am văzut că este reporter la un site că activează în domeniul handbalului. Am zis că este în regulă. Nu mă gândeam însă niciodată că se poate întâmpla așa ceva… Mi-a mulțumit pentru accept, dar apoi, din senin, fără a-mi spune cine este, să-i las datele mele personale, că vrea să facă un reportaj despre mine. I-am spus că ar fi fost mult mai OK dacă s-ar fi prezentat întâi, ce vrea să facă”, a povestit handbalista Andreea Mlădinescu pentru Prosport.

Același ziarist a și înjurat-o și jignit-o pe tânărăr. Ea a refuzat să se lase intimidată și a publicat mesajele pe pagina ei de Facebook. După ce a făcut acest pas, mai multe fete care fuseseră hărțuite de el și-au spus povestea.

Mai multe sportive au fost hărțuite de același bărbat

„Din păcate, acest domn a încercat același lucru și cu mine. La început, totul bine și frumos, cum că dorește acordul meu pentru a face un articol pe Facebookd despre cariera mea handbalistică, ulterior revenind cu propuneri pentru a poza pentru diferite firme și de a încerca să mă facă să trimit poze neadecvate. Când s-a ales cu un mare NU, foaia s-a schimbat, a devenit recalcitrant și a început să mă ia peste picior și să spun că eu îmi bat joc de munca lui”, mesajul unei handbaliste.

Acelați individ a încercat să convingă o minoră să pozeze nud

„Domnul Dan Alioaa Ulici alături de cei 5 membrii din comisia elvețiană au dreptul legal de a face poze NUD unor minore abordate pe facebook fără drept parental ?

Și până la urmă cu ce scop ? Având în vedere că doar ei + minora le pot vedea ??

(Țin să menționez că sunt mai multe conversații între domnul Ulici și fete )

Vă mulțumesc din suflet fetelor că v-ați făcut curajul de a-mi trimite aceste conversații!! 🙏

este mesajul pe care l-a scris Andreea Mlădinescu pe Facebook după ce a publicat mai multe conversații care dovedesc faptul că presupusul ziarist le hărțuia pe tinerele sportive.