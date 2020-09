Clotilde Armand și Adriana Bahmuţeanu

Evenimentul organizat de candidata alianţei PNL-USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, în Parcul Herăstrău, luni, a fost sabotat de apariția Adrianei Bahmuţeanu.

Iniţial, fosta soție a omului de afaceri Silviu Prigoană a încercat să poarte o conversaţie cu Clotilde Armand, dar s-a lovit de refuzul acesteia. Ulterior, Adriana s-a dezlănțuit și a făcut o serie de acuzații la adresa contracandidatei sale.

Acuzații grave între două candidate la Primăria Sectorului 1 al Capitalei

Adriana Bahmuţeanu a făcut mai multe acuzații la adresa candidatei alianţei PNL-USR-PLUS, Clotilde Armand. Ea i-a reproșat că nu știe să vorbească corect limba română și că nu acceptă o confruntare televizată.

„În momentul ăsta sunt candidată la primăria Sectorului 1. Am venit să mă prezint la dânsa, pentru că spune că nu mă cunoaște, deși mă știe toată România. Am venit să-i dau afișul meu electoral și s-o întreb dacă știe limba română, că e îmbrăcată în ie și ar fi de bun simț să știe limba română și să cunoască imnul național.

Am întrebat-o dacă e adevărat că a luat 50 de milioane de euro de la Distrigaz, dacă a mai vorbit cu familia decedatului, ca am înțeles că mortul e de vină. După trei ani de investigații s-a constatat de către procurori că mortul e de vină. A fugit din țară după trei ani de zile și s-a întors și acum e candidată. Am întrebat-o dacă acceptă o dezbatere televizată și nu mi-a răspuns, ca de obicei, că nu înțelege limba”, a spus Adriana Bahmuţeanu, în direct la o televiziune de știri.

Pe de altă parte, Clotilde Armand a refuzat să vorbească, spunând că nu discută cu o televiziune care minte și manipulează. „Spuneți atâtea calomnii și dezinformare, încât eu nu pot participa la un dialog civilizat cu dumneavoastră”, i-a spus candidata alianţei PNL-USR-PLUS reporterului.

Adriana Bahmuţeanu candidează independent pentru primăria Sectorului 1, potrivit surselor Adevărul. Aceasta din urmă a fost căsătorită de cinci ori cu omul de afaceri Silviu Prigoană, care, în 2012, a candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, obţinând 17%, fiind devansat de Sorin Oprescu.