În ultimele zile, un scandal monden uriaș bântuie presa mondenă, părțile implicate fiind Lucia Maria Hohan, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din Romania, și fostul ei partener de viață, Adrian Stănescu, unul dintre cei mai apreciati consultanti din Romania in domeniul platilor online si tehnologiei.

Citeste si: Nemulțumirea majoră a lui Gabriel Cotabiță: ”Carla's Dreams, The Motans si Irina Rimes. Nu cumva e prea mult?”

Citeste si: Dezvăluirile care aruncă în aer relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi! ”Nu e normal să trăiești în teroare” EXCLUSIV

A început procesul Luciei Mariei Hohan cu fostul ei iubit, Adrian Stănescu, celebrul designer vestimentar dându-l în judecată pe bărbat pentru custodia copiilor. De când despărțirea lor a devenit publică, presa scrie despre acest subiect și, de-a lungul ultimelor zile, au tot apărut informații despre o presupusă infidelitate a creatoarei de modă față de tatăl copiilor, Lucia Maria Hohan fiind acuzată în scandalul amoros că ar avea un nou iubit.

Conform RTV.ro, Lucia Maria Hohan și-ar fi înșelat partenerul de viață cu care a avut o relație de 11 ani. ”Cunoscuta creatoare are o relaţie stabilă şi locuieşte de circa 11 ani cu soţul ei şi cei doi copii pe care îi au împreună. Gurile rele spun însă că designerul ar avea, în acelaşi timp, o relaţie secretă cu un fost deputat care, la rândul lui este căsatorit şi are copii. Cei doi s-ar fi cunoscut la Londra în primavara. (...) Se pare că ar fi fost atracţie fizică sexuală instantanee, pentru că, la numai 24 de ore după ce s-au cunoscut, ar fi petrecut o noapte fierbinte împreună. Ei ar fi plecat împreună în grabă de la petrecerea conferinţei direct la hotelul unde era cazată creatoarea. Fostul deputat ar fi părăsit camera fashionistei în jurul orelor 5:30 dimineaţa.”, susține romaniatv.net.

Contactat de reporterii WOWbiz.ro, Adrian Stănescu a spus că nu comentează in presa aspectele din viața lui privată. Insa surse din apropierea echipei de avocați ai acestuia susțin că procesul va fi unul rasunator, in acest moment adunandu-se probe care sa demonstreze in instanta infidelitatea repetată a Luciei Maria Hohan.

Pana la publicarea acestui material, Lucia Maria Hohan nu a fost de gasit.

In altă ordine de idei, dacă Adrian Stănescu nu vrea să comenteze aspectele cu privire la relația cu Lucia Maria Hohan, prietenii lui sunt decisi sa ia atitudine. Alexandru Tarog, unul dintre preietenii apropiați ai lui Adrian Stănescu, a vorbit cu reporterii WOWbiz.ro despre scandalul uriaș dintre Lucia Maria Hohan și fostul ei partener de viață.

”Să ne înțelegem, el este un tip extrem de deștept. De aceea nu putem să înțelegem de ce a picat de papagal atât de rău. Adică, el gândește în viața de zi cu zi în termeni de management al riscului si este cel mai rațional om pe care îl cunosc. Iar ea... Ea îl înșela pe unde apuca. Știa de infidelitățile ei de ani buni, prima oară s-a prins prin 2015. Atunci, culmea, ”marea” creatoare de modă a și recunoscut, iar el... șocant, nu ne-a ascultat pe niciunul dintre noi, prietenii lui, și nu i-a dat papucii. Chiar nu înțelegem, dar el o ținea sus și tare că e vorba de copii. Pentru că, trebuie să o spun, nu am văzut în viața mea un bărbat mai dedicat ideii de familie, de îngrijire a copiilor. De altfel, când îl întrebam de ce nu îi dă papucii doamnei, el spunea că nu vrea să se despartă de ea pentru că vrea ca micuții să crească într-o familie normală. Am înțeles, a iertat-o o dată. A doua oară. Dar când a aflat că ea îl înșela cu amici de-ai lui, chiar că nu am mai putut să îl înțeleg. Îl trăgeam de mânecă, iar el răspundea că este îndrăgostit. Cred că fata asta a fost singura lui slăbiciune... Adică el lucra la casă, stătea cu muncitorii, iar ea își făcea de cap cu bărbați prin hoteluri. El voia să facă un cămin pentru o familie, iar ea... El, care nu voia să audă de însurătoare, s-a dus în State cu ea, avea și inelul de logodnă, a cerut-o, doar ca să fie bine...”, ne-a mai spus amicul bărbatului.

Creatoarea de modă e favorita vedetelor

Printre româncele care au descoperit-o pe creatoarea de modă Lucia Maria Hohan și au apelat la serviciile ei se numără și Inna, Antonia și Brigitte Pastramă. În ciuda faptului că le-a îmbrăcat pe Jennifer Lopez, Eva Longoria, Sofia Vergara și multe alte actrițe de la Hollywood, creatoarea are prețuri destul de accesibile pentru rochiile pe care le lucrează. Lucia Maria Hohan și Adrian Stanescu, bărbatul cu care se judecă acum, au împreună doi copii, o fetiță de 8 ani și un băiețel de 5.