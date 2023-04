Scandal uriaș la Dinamo! Steliano Filip s-a convertit la penticostali, iar acum numele lui apare într-un dosar de pariuri suspecte, anchetat de FRF! Ce reacție a avut fotbalistul

In articol:

Scandal uriaș la Dinamo și în întreg fotbalul românesc. După ”Cazul Achim”, jucătorul de la Petrolul acuzat de implicarea în pariuri sportive, un alt nume, de data aceasta mult mai sonor, Steliano Filip, apare în anchetele FRF legate de dosarele de câștiguri ilicite.

Gsp.ro scrie că ”poliția, procuratura și FRF investighează o potențială fraudă pentru câștiguri ilicite din pariuri, petrecută în play-out-ul Ligii 1 din sezonul trecut, la meciul CS Mioveni- Dinamo 2-0. Principalul eveniment anchetat este legat de acordarea de cartonașe galbene în startul partidei, iar principalul jucător nominalizat este Steliano Filip, căpitanul lui Dinamo din acel joc”, scrie sursa menționată.

Totul s-a întâmplat la jocul de la Mioveni, din 15 aprilie 2022.

În primele 25 de minute, surprinzător de liniștite ale partidei CS Mioveni- Dinamo 2-0 din play-out-ul Ligii 1, în care nu s-a întâmplat nimic notabil, Steliano Filip ar fi comis 4 faulturi, dintre care 3 au fost sancționate de arbitrul partidei Adrian Cojocaru. La ultimul dintre ele, căpitanul lui Dinamo a primit și cartonaș galben. Din acel moment și până în ultimul minut, Filip nu a mai comis niciun fault, poate și pentru a evita o eliminare.

Ce spune Federașia Română de Fotbal! ”Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF a demarat o anchetă pe seama partidei menționate”

Surprinzător, a doua zi, pe piața internațională a pariurilor au fost emise avertizări confidențiale privind o posibilă manipulare pentru pariuri ilegale a unor evenimente petrecute în timpul acestui joc. Alerta s-ar fi declanșat în urma detectării unor sume mult mai mari plasate pe primirea primului cartonaș galben în meci de către...dinamovistul Steliano Filip și pe primirea unui cartonaș galben până în minutul 25.

Una dintre avertizări a fost emisă de International Betting Integrity Association (IBIA), o organizație nonprofit înființată în 2005 în Marea Britanie cu scopul de a combate corupția din sport pentru pariuri ilicite. Iar în urma ei, datele privind „suspiciunile credibile” de la meciul CS Mioveni- Dinamo 2-0 au ajuns la UEFA și apoi la Federația Română de Fotbal, care a demarat o anchetă, conform gsp.ro.

”Vă putem confirma faptul că Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF a demarat o anchetă pe seama partidei menționate și că rezultatele acesteia au fost înaintate organelor abilitate. Fiind vorba de o anchetă aflată încă în desfășurare, nu putem oferi la momentul actual mai multe detalii”, a fost răspunsul FRF pentru gsp.ro!

Steliano Filip spune că nu are nicio legătură cu acest caz! ”Mi-au propus 25.000 euro pentru un cartonaș galben, însă nu am făcut niciodată așa ceva”

Steliano Filip, însă, pare surprins de întreg scandalul și neagă o implicare sau o anchetare a sa în acest caz. Fundașul stânga, convertit în 2020 la penticostali și cunoscut ca un tip extrem de credincios, a fost șocat când a aflat de acuzele care i se aduc.

„Acum m-am întors de la antrenament (n.r., ieri). Am auzit și eu despre acest lucru dimineață, tot de la voi, de la jurnaliști, însă mai multe nu pot să-ți spun, pentru că nu știu. Nu am vorbit cu nimeni de la FRF. Repet, de la voi, de la ziariști, aud pentru prima oară.

Eu am spus și în trecut că am fost contactat de multe persoane, fel și fel de oameni care mi-au făcut tot felul de propuneri. Mi-au propus 25.000 euro pentru un cartonaș galben, au fost multe, chiar și pentru altele. Însă nu am făcut niciodată așa ceva, nu aș face, nu am luat niciodată ceva, nu am luat bani din asta! Cine mă cunoaște știe că sunt curat. Acum nu cunosc dacă e adevărat, dacă mi-ar fi dat sau au vrut să mă încerce”, a declarat Steliano Filip pentru prosport.ro

”Nu știu dacă sunt primul, nici nu îmi pasă. Eu eram predispus la fiecare meci, că asta e adevărul, le cam luam (n.r cartonașele galebene). Sunt persoane care nici măcar nu am numărul lor de telefon. Două persoane au venit la mine în mall Băneasa, sincer îți spun, e de acum 7-8 ani. Asta a fost prima dată, mergem la mall, nu o să uit niciodată. Și au venit la mine: 'Dacă primești galben meciul viitor, ai 25.000 de euro'. Am avut, tot felul de propuneri, bani mulți, am avut chiar și cornere, roșu. Repet, tot felul de propuneri.

Nu am vrut să fac rău nimănui. Acum nu o spun că, vezi Doamne, a apărut informația asta și să mă scot eu. Nu pot să spun că nu mă intereseză, că doar e imaginea mea în joc, dar sunt liniștit, pentru că nu am făcut și nu am fost niciodată de acord cu așa ceva. Apropiații mei știu ce fel de persoană sunt”, a mai spus Steliano Filip pentru prosport.ro