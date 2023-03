Denisa Nechifor, fosta iubită a unui jucător la FCSB, a dezvăluit ce nu mai consumă de 20 de ani: „Uneori îmi este poftă, dar mă pot abține și în astfel de situații”

In articol:

Denisa Nechifor și Adrian Cristea, fost jucător la FCSB, au avut o relație în urmă cu câțiva ani și au împreună o fetiță, Rania.

Denisa Nechifor, fosta iubită a lui Adrian Cristea, a dezvăluit ce nu mai consumă de 20 de ani

Iată la ce produs a renunțat afacerista în urmă cu 20 de ani!

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format un cuplu în urmă cu câțiva ani și au împreună o fetiță, Rania. Dacă „Prințul”, așa cum a fost numit Cristea în perioada în care era fotbalist, s-a retras din lumina reflectoarelor odată cu încheierea carierei, în 2017, Denisa Nechifor are o viață activă și o afacere de succes cu diamante.

De curând, fosta parteneră a „Prințului” a vorbit despre silueta sa și despre secretele la care apelează pentru a arăta fenomenal. Astfel, Denisa a mărturisit că face sport zilnic, chiar și în zilele în care nu are chef.

Mai mult, afacerista a declarat că nu mai consumă suc încă de când avea 17 ani, iar acum are 39 de ani. Deși, potrivit ei, tentația și pofta sunt mari, mai ales vara, aceasta se poate stăpâni, alegând să ducă un stil de viață cât mai sănătos.

„De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme.

Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara, pentru că în general vara, lumea consumă băuturi acidulate și uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.

Merg la sală în fiecare zi de ani de zile și când nu vreau eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine. Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine.

Lumea se plânge că nu este timp pentru mișcare, dar dacă te trezești cu o oră mai devreme decât îți este programul normal, de zi cu zi, ai timp să le faci pe toate.”, a mărturisit Denisa Nechifor, potrivit digisport.ro.

Adrian Cristea, campion cu două cluburi mari din România

Adrian Cristea a jucat de-a lungul carierei sportive la Poli Iași, Dinamo, U Cluj, Petrolul, Standard Liege, FCSB și Concordia Chiajna.

Mai mult, fostul sportiv poreclit „Prințul” a câștigat două titluri cu două mari cluburi din România. Unul cu Dinamo în anul 2007 și altul cu FCSB în 2014. Cristea mai are în palmares și o Cupă a României, câștigată cu Petrolul în anul 2013, se arată pe sursa citată anterior.

