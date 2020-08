Lino Golden, colaborare cu Jador! A iesit scandal

Lino Golden este ”eroul” celui mai proaspăt scandal din lumea muzicii, colaborarea lui cu Jador de la ”Puterea Dragostei” făcând spiritele să se încingă în showbiz.

Vedetă incontestabilă a muzicii moderne, Lino Golden este, acum, implicat în cel mai mare scandal pe care, de la debutul său în domeniu, îl are. Culmea, provocarea pe care o are în față vine de la un alt artist, asemănător ca stil, Raju, trapper care s-a făcut remarcat și la ”Puterea Dragostei”. ”Ori faci trap, ori faci manele. Nu se poate și cu sufletul în rai și cu... Adică, sincer, pot să îl înțeleg, acum, pe Abi Talent când l-a făcut praf pe Lino, nu doar pe Velea. Este o chestiune care vine din respect față de muzică”, ne-a spus Raju de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult, explică Raju de la ”Puterea Dragostei”, Lino Golden pare să nu fie nici măcar asumat ca manelist. ”Ca să fiu clar, industria muzicală, atunci când vine vorba de trap, e stricata de Lino Golden... Mai mult, e un frustrat, a comentat imediat cum am făcut un story în care l-am criticat că a devenit manelist”, ne-a mai explicat Radu de la ”Puterea Dragostei”.

Culmea este însă că Raju nu îl critică și pe Jador, partenerul muzical al lui Lino Golden. ”Nu am vorbit cu Jador despre acest subiect, dar cu el nu am treabă, ar fi culmea. Este asumat, el își vede interesul, își vede de treabă, caută colaborări. Mi s-a propus și mie, am refuzat... De altfel, asta îi și reproșez lui Lino Golden, că nu a refuzat, s-a pus imediat pe burtă pentru vizualizări. Culmea este că eu și Lino Golden ne știm de ani buni, nu eram amici, dar ne cunoșteam... Acum, ce să zic, nu e tocmai motiv de mândrie...”, ne-a mai spus, mai acid ca niciodată, Raju de la ”Puterea Dragostei”.

Raju l-a facut praf pe Lino Golden pentru colaborarea cu Jador

De altfel, în story-urile făcute de Raju în ultimele zile, părerea lui este mult mai... explicit exprimată, motiv entru care WOWbiz.ro a decis să o ”cenzureze” ca limbaj. ”Dezastru! Lino, te-ai [email protected]#$ pe industrie și măcar dacă te [email protected]$! bine. ”Dau Moda” a fost un succes, chiar tare piesa, dar se ducea cu sau fără tine. Suferi pe piese de ”40 de milioane piesa trap”, eu zic să rămâi la manele, că te prind mai bine. Următoarea colaborare sper să fie cu Ștefan Gheorghe. Te-am pupat”, a scris, pe contul lui de socializare, Raju de la ”Puterea Dragostei”.

Raju de la ”Puterea Dragostei” are muza lui pentru videoclipuri

”Mi-a plăcut ideea pe care Raju mi-a propus-o, am ascultat melodia, mi-a plăcut enorm. Așa că, având în vedere că noi am mai colaborat, având în vedere că ne înțelegem foarte bine și că l-aș putea numi un prieten apropiat, am acceptat fără să stau pe gânduri. Filmările au durat o zi, ne-am distrat de minune și simt că videoclipul va fi extraordinar de frumos. Oricum, Raju, ca de fiecare dată, mi-a dat ocazia să îmi arăt talentele de actriță, iar mie asta îmi place la nebunie (râde, n. red.). Oricum, m-am simțit bine și asta se va vedea în clipul melodiei”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” despre videoclipul la care a lucrat cu Raju.

Raju, nașul fiului lui Alex Zănoagă și al Siminei de la ”Puterea Dragostei”

Dominic, băiețelul Siminei de la ”Puterea Dragostei”, a venit pe lume în urmă cu mai bine de trei luni, în plină perioadă de izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Restricțiile impuse de autorități l-au făcut pe tăticul Alex Zănoagă să nu fie alături de Simina la naștere și să-și țină băiatul în brațe abia după cinci zile, mai exact la ieșirea din spital. Mai mult decât atât, tot regulile impuse de răspândirea COVID-19 le-au dat planurile peste cap celor doi îndrăgostiți de la ”Puterea Dragostei”.

Simina și Alex Zănoaga sunt primul cuplu din casa Puterea Dragostei care s-au căsătorit și au adus pe lume un băiețel sănătos, pe nume Dominicș i l-au ales pe Raju să îi fie naș micuțului. Cel mai emoționant moment al serii de la petrecerea de boteza fost cel în care și-au făcut apariția ursitoarele care i-au urat micuțului să aibă noroc în viață, înțelepciune și nu în ultimul rând, iubire. Cei doi părinți au fost foarte emoționați pe parcursul momentului, iar invitații s-au bucurat de spectacol. La petrecerea de botez, pe lângă Raju, Simina și Alex, de la ”Puterea Dragostei” au mai fost prezenți și Iancu Sterp, Raluca Munte, Thalida, Alex Bobicioiu, Mary și Robert și Ștefania.