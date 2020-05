In articol:

Faimoasa Elena Ionescu a castigat marele premiu de 250.000 de lei pus in joc la Survivor. Dupa o competitie dificila in Republica Dominicana si o finala cu mari emotii, cantareata a fost desemnata de telespectatori invingatoarea show-ului fenomen de la Kanal D. Parcursul ei la Survivor a fost presarat cu controverse si multe lacrimi, dar Elena Ionescu nu s-a lasat doborata de nimic.

Reactie Sonny Flame dupa ce Elena Ionescu, colega lui din echipa Faimosilor, a castigat Survivor Romania: "Felicitari, om bun! Meriti din plin acest premiu"

Fostul ei coleg de echipa, Faimosul Sonny Flame, a reactionat imediat dupa ce s-a aflat cine este castigatorul Survivor Romania.

"Marele trofeu SURVIVOR este câștigat de ELENA!!!!!! FELICITĂRI, OM BUN!! MA BUCUR DIN SUFLET PENTRU TINE!! Meriti din plin acest premiu!!! Multumim tuturor celor ce au votat Elena!!!", a scris Sonny Flame pe contul sau de Instagram imediat dupa ce a fost anuntat castigatorul finalei Survivor Romania.

Citeste si: Elena Ionescu, prima declaratie dupa ce a castigat finala Survivor: "Am luptat ca o leoaica"

Citeste si: Iancu Sterp, declaratii coplesitoare in Finala Survivor Romania! Ce ii transmite iubitei Denisa

Citeste si: Soția lui Sonny Flame a făcut videochat! Cântărețul i-a dat voie: „Eu știu ce face. Nu trebuie să se justifice în fața nimănui, fiecare e liber să facă ce vrea!”

Elena Ionescu a castigat Survivor Romania

A dovedit o extraordinara determinare, un psihic de otel, in ciuda tuturor dificultatilor. Sportiva redutabila pe trasee, a luptat cu indarjire, dovedind pana in ultimul moment ca merita sa fie castigatoarea celei mai spectaculoase competitii televizate din Romania. Dupa o ultima editie incarcata de emotii, sustinuta de voturile celor de acasa, Elena Ionescu a devenit castigatoarea Survivor Romania, intrand in posesia premiul de 250.000 de lei si a trofeului atat de ravnit.

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinand trofeul strans in brate.