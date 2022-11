Scene amoroase la Cupa Mondială din  Qatar! Van Gaal, selecționerul Olandei, i-a făcut o propunere indecentă soției, chiar la antrenament! ”Poți veni la hotel”

In articol:

Louis van Gaal (71 de ani), selecționerul Olandei, a produs primul șoc de la Cupa Mondială din Qatar, după o filmare cu iz amoros! Celebrul antrenor a fost surprins de camerele de luat vederi în timp ce-i propunea nevestei sale, Truus (68 de ani), să meargă în camera de hotel pentru o partidă de…iubire!

Van Gaal și-a chemat soția în camera la Cupa Mondială din Qatar!

Totul s-a întâmplat la antrenamentul oficial al Portocalei mecanice, după debutul victorios în fața selecționatei din Senegal, cu scorul de 2-0! Vizitat de soție, Val Gaal a avut o reacție incredibilă atunci când a văzut-o. În timp ce jucătorii lui se pregăteau pe gazon, el s-a îndreptat spre marginea terenului, unde se afla femeia cu care este căsătorit de 14 ani, și i-a spus câteva cuvinte care aveau să facă înconjurul lumii!

”Poți veni la hotel, dar numai în camera mea, să ne-o tragem”, au fost cuvintele lui Van Gaal, surprinse de un obiectiv de filmat aflat în apropiere, și prezentate de presa de pe întreg mapamondul. Iar dacă toată lumea se aștepta ca selecționerul Olandei să reacționeze dur și să îi ceară operatorului filmarea atunci când a realizat că a fost prins în ”offsaid”, ei bine, nu a fost deloc așa.

Van Gaal a zâmbit larg, apoi a revenit, tacticos, la antrenament.

Van Gaal, selecționerul Olandei, la antrenamente [Sursa foto: Profimedia]

Van Gaal, declarații savuroase despre soția lui când a vorbit despre bagajul de la Cupa Mondială din Qatar! ”Draga mea mi-a adus trei perechi noi de chiloți”

Atitudinea lui Van Gaal pare a fi una normală în cazul celebrului antrenor. De altfel, el este recunoscut pentru declarațiile savuroase oferite de-a lungul timpului. De pildă, înainte de debutul Olandei la Cupa Mondială, tehnicianul povestise cum i-a pregătit soția sa geanta de călătorie. „ Draga mea Truus mi-a adus trei perechi noi de chiloți. Au fost primele lucruri pe care le-am băgat în bagajul pentru Qatar. Port chiloți portocalii în fiecare zi, nu doar când lucrez la națională”, a comentat Van Gaal în fața presei.

Cine este Truus? Soția lui Louis van Gaal a stat în concubinaj cu antrenorul 14 ani

Truus are 68 de ani, este a doua soție a lui Van Gaal, și este căsătorită cu selecționerul olandez din 2008, după ce acesta a rămas văduv!

Truss a intrat în viața selecționerului olandez la scurt timp după moartea primei sale soții, Fernanda.Timp de 14 ani, cei doi au trăit împreună în concubinaj, și abia în 2007, antrenorul a cerut-o de soție. Nu a făcut-o în genunchi, însă a dorit ca nunta să fie chiar de ziua lui de naștere, pe 08.08.2008! Mai mult, a ales să fie un adevărat eveniment monden, nicidecum o ceremonie secretă, așa cum se gândise inițial Truss.

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

„Am vrut să merg în Vegas, doar noi doi, dar Louis a vrut o mare sărbătoare. El a spus: „Dacă ai ceva de sărbătorit, atunci sărbătorește”. El a avut dreptate. O căsătorie secretă ar fi fost greșită. Nunta a fost minunata. A fost important pentru mine, nu atât de important pentru el. Mereu m-a considerat soția lui, dar mass-media s-a tot referit la mine ca fiind „iubita lui Louis”. Nu mi-a plăcut asta”, a povestit Truss în presă.

Citește și: Campionatul Mondial 2022: Banderola One Love stârnește un scandal imens. Ce riscă jucătorii care vor alege să o poarte la meciuri

Prima soție a lui Van Gaal a murit de cancer

Viața personală a antrenorului Olandei a avut multe cumpene dureroase. Dacă acum, Van Gaal este fericit cu Truss, în trecut, el a avut mari lupte de dus cu destinul.

La vârsta de 18 ani, Louis Van Gaal s-a amorezat nebunește de Fernanda Obbes, pe care a cunoscut-o într-un grup de tineri catolici. Avea 16 ani și a fost pentru Van Gaal o dragoste la prima vedere. S-a căsătorit cu ea trei ani mai târziu și împreună au avut două fiice, Brenda și Renate.

În cartea autobiografică, Louis Van Gaal povestea că a iubit fiecare secundă petrecută în bisericile catolice datorită Fernandei. Îi plăceau mirosurile dulci dulci și putrezite ale tămâiei și a găsit un motiv bun să-i mulțumească tatălui său pentru că l-a făcut să aibă credință și să rămână lângă lăcașurile de cult, acolo unde a și întîlnit-o pe nevasta lui.

Din păcate, Van Gaal s-a supărat pe Dumnezeu atunci când, după 21 de ani de mariaj, soția lui s-a îmbolnăvit de cancer la ficat și la pancreas. Antrenorul a încercat tot ce a fost omenește posibil pentru a o salva, dar, deși a apelat la cei mai buni chirurgi, nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Fernanda a murit în 1994, la vârsta de 39 de ani! A fost ultima oară când Louis van Gaal a plâns, apoi, a renunțat la religia catolică!

” Când am pierdut-o pe Fernanda, atunci am încetat să cred în Dumnezeu și am încetat să fiu catolic. Acest Dumnezeu nu a respectat ființa umană și suferința soției mele. Nu vreau nimic de-a face cu un Dumnezeu care lasă oamenii să sufere atât de mult ”. Louis și-a abandonat credința la scurt timp după aceea”, a povestit Van Gaal în autobiografia sa.

Citește și: Zeci de tone de bere irosite în Qatar. Ce se va întâmpla cu miile de baxuri interzise la Cupa Mondială

Louis Van Gaal a avut cancer de prostată cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din Qatar

Ca o ironie a sorții, Van Gaal conduce Olanda la Cupa Mondială, deși, în aprilie, a declarat public că a suferit de cancer la prostată. Reputatul tehnician a învins însă boala, a fost ca încă un meci câștigat cu destinul, ceea ce i-a permis să fie la cârma Portocalei mecanice la turneul final din acest an.

„În 90% dintre cazuri, cancerul la prostată nu te omoară. Celelalte boli de care suferi o fac. Am avut o formă agresivă, m-au iradiat de 25 de ori”, a dezvăluit Van Gaal în aprilie.

Pentru Van Gaal și Olanda, care are deja trei puncte în clasament, urmează un meci cu Ecuador la Cupa Mondială, vineri, 25 noiembrie.