Bianca Drăgușanu a dezbătut subiecte din intimitatea sa în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, chiar de ziua sa de naștere. Bianca Drăgușanu a împlinit 38 de ani și a dezvăluit modul în care a fost „felicitată” de soțul său, Alex Bodi, pentru aniversarea vârstei.

Citeste si: Reacția Andreei Tonciu, după ce Bianca Drăgușanu le-a făcut „sorcove” pe concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”: „Prietena mea nu a făcut o jignire”

Bianca Drăgușanu a precizat că Alex Bodi a fost prima persoană care a sunat-o de ziua sa, dar că a făcut acest gest pentru a-i aduce reproșuri. Imaginea aproape perfectă a Biancăi îl deranjează pe soțul acesteia.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Puteam să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute. Se pare că pe el îl nemulțumește acum faptul că eunt prea sexy”, a declarat Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Bianca Drăgușanu a început să plângă

Momentul culminant al emisiunii Teo Show a fost produs de lacrimile Biancăi Drăgușanu, care nu s-a mai putut abține, dând de înțeles că relația cu Alex Bodi este una tensionată. Sunt de notorietate episoadele în care Bianca Drăgușanu a fosat agresată de Alex Bodi.

„Situatia este in felul următor. Eu tot încerc de un an jumătate, tot încerc să fiu cea mai bună variantă a mea. Eu sunt un om mândru de mine și de realizările mele. Consider că nu am ce să imi reprosez, mai ales în relația pe care o am cu actualul meu soț, cu oamenii alături de care lucrez. Eu consider că am milioane de motive să fiu fericită și să fiu iubită. Nu vreau să plâng de ziua mea, dar plâng”

Bianca Drăgușanu speră ca relația cu Alex Bodi să se schimbe în bine. „Eu sunt un om atât de transparent încât am ajuns de nu mai pot să mă prefac. Dacă simt să plâng, eu plâng. Dacă eram fericită, veneam și dansam. Sunt în situatia in care singurul lucru ca să mă descarc e ca să fiu asa, plângând de ziua mea, cine stie ce se poate intâmpla până diseară. Poate lucrurile se vor schimba în bine și se vor remedia.

Inițial stabilisem să ieșim la un restaurant, dar datorită faptului că la mine lucrurile nu sunt foarte clare, încă nu știu ce o să fac. Știe toată lumea și știe o țară întreagă, vedeți cum sunt.

Mă crezi că nici nu mai știu ce să fac? Știu doar că azi e ziua mea și că ar fi trebuit să fiu fericită. Anumite chestii nu depind neapărat de mine, dar încerc să-mi dau putere și să încerc să-mi revin. Va veni timpul să vorbesc și să iți povestesc. Mama mă intreabă „mai poți?”. Teoretic Dumnezeă îți dă cât poți duce, dar eu simt că nu mai pot să duc. În momentul în care am să vorbesc, eu cred că vor vorbi foarte tare faptele. Când voi veni să vorbesc despre ce mi se întâmplă, mă voi simți eliberată.”