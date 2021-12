Se încing spiritele la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Amna a intervenit în conflictul dintre Raluca Dumitru și Viviana Sposub: „Îți dai arama pe față”

In articol:

Conflictele dintre concurentele de la „Bravo, ai stil! Celebrities” sunt tot mai dese. După eliminarea Nicoletei Dragne, noi tensiuni au apărut în show-ul de modă. Viviana Sposub și Raluca Dumitru au ajuns la cuțite, după ce o perioadă lungă de timp au arătat că se susțin în competiție și în afara ei.

Între cele două s-a produs o ruptură după ce Viviana Sposub a nominalizat-o spre eliminare pe Raluca Dumitru.

În ediția de miercuri seara, 22 decembrie, în dicuțiile dintre cele două a intervenit și Amna. Cântăreața a fost deranjată de comportamentul Ralucăi Dumitru, iar între cele două au avut loc mai multe replici acide. Totul ar fi pornit de la un loc de parcare.

Raluca Dumitru: „Stiu că am greșit cu acel loc de parcare. Nu trebuia să o pun nici pe Amna să își mute mașină și nici să-i spun Mellinei”.

Amna: „Aici nu te poți preface, e ca și pe insula.

Mori de somn, mori de oboseala și iți dai arama pe fata. N-ai cum să te prefaci orice ai fi tu. Plus că atunci când a plecat Nicoleta și-a cam dat seama că a cam rămas singura pe segmentul ăla pentru că din ce stiu Nico avea clinciuri cu Viviana, dar Raluca în fiecare zi a avut ceva cu câte cineva. La Raluca nu mă așteptam pentru că o știam de cel mai mult timp dintre fete și cumva ți se pare că oamenii te tratează cum îi tratezi tu, dar ei te trateazăcum vor ei. Eu tratez pe țoață lumea cu respect. Nu poți să vii să faci legea parcărilor".

Amna de la „Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captura Video]

Raluca Dumitru, prima reacție după ce a fost nominalizată spre eliminare de Viviana Sposub

În gala eliminatorie, Raluca Dumitru a fost nominalizată spre eliminare de „prietena” ei, Viviana Sposub. pe chipul vedetei a fost vizibil șocul atunci când și-a auzit numele.

Drept reacție, Raluca Dumitru i-a întors nominalizarea.

„Sincer, eu nu mă așteptam ca Viviana să mă nominalizeze, am rămas la fel de surprinsă ca și voi, pentru că dacă am renunțat la alianță, nu înseamnă că am renunțat și la promisiuni.

Nu vreau să-mi dau cu părerea despre acest lucru, dacă Viviana a profitat sau nu de prietenia mea, eu vă las pe voi să decideți asta, uitați-vă în continuare la Bravo, ai stil!, urmăriți toate discuțiile care se întâmplă între mine și ea”, a spus Raluca Dumitru.

Discuție între Raluca Dumitru și Viviana Sposub [Sursa foto: Captura Video]

