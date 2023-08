„Se întâmplă tot felul de nenorociri” De ce i-a fost cel mai teamă Majdei Aboulumosha în vacanță! Destinația de care i-a fost cel mai frică

In articol:

Majda Aboulumosha nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat să se relaxeze, într-o vacanță bine meritată. Actrița nu a plecat singură, ci însoțită de cele mai dragi ființe din viața sa, iubitul și fiica.

Motivul pentru care Majda Aboulumosha a ales să plece în Bulgaria

Cu toate acestea, vedeta a avut pe listă și alte destinații, însă din anumite motive întemeiate nu a putut să aleagă o altă țară. Într-un interviu, frumoasa mulatră a mărturisit de ce a plecat în Bulgaria și cum se simte în concediul mult așteptat. Iată ce dezvăluiri inedite a făcut!

Zilele trecute, frumoasa brunetă a lăsat România o perioadă și a plecat într-o vacanță de vis, alături de iubitul și fiica ei, Jacqueline.

Într-un interviu, vedeta a ținut să menționeze motivul pentru care a ales să plece în Bulgaria, deși pe lista ei de destinații se aflau și Grecia și Turcia. Aceasta a mărturisit că inițial a vrut să plece în Turcia, însă a luat în considerare că este o vreme extrem de caldă și atunci nu s-ar fi bucurat pe deplin de activități. În ceea ce privește Grecia, mulatra a ocolit-o, dat fiind faptul că țara trece printr-o perioadă mai puțin favorabilă, fiind vorba despre incendii masive în zone frecventate de turiști.

„Aceasta este prima dată. Așa facem tot timpul, în fiecare an, avem vacanța cu familia, cu copiii. După care plecăm și doar noi doi. Ne-am dorit inițial să plecăm în Turcia, dar pentru că este foarte cald și îmi era că o să stăm doar în cameră, am ales Bulgaria, că e mai aproape de casă. Tindeam și spre Grecia, dar pentru că se întâmplă tot felul de nenorociri, din păcate; nu spun că peste tot, dar zona aceea spre Rodos este destul de afectată și atunci am preferat Bulgaria.” , a mărturisit Majda Aboulumosha, pentru viva.ro.

Cum se bucură de vacanță, alături de partener și copil

Majda Aboulumosha trăiește o poveste de dragoste alături de iubitul ei, Mihai, cu care are o relație de mai bine de patru ani. Cei doi se înțeleg de minune și locuiesc împreună. Alături de ei este și fiica actriței dintr-o altă relație, Jacqueline. Lucrurile între vedetă și bărbatul care i-a furat inima merg foarte bine, astfel că vacanțele le organizează în familie.

Se pare că vedeta a mai fost în Bulgaria, fiind deja al treilea an în care își petrece sejurul în țara vecină.

În același interviu, frumoasa mulatră a spus că se bucură din plin de vacanță, mai ales că tot timpul este concentrată pe situația profesională.

„Și este deja al treilea an cred, avem o agenție foarte ok, ce este mai bine pentru familie. Temperatura este ok. Suntem în prima zi de vacanță. Vremea este frumoasă, hotelul la fel. Eu mă bucur că am reușit să ne facem timp pentru o vacanță, pentru că eu tot timpul sunt agitată, concentrată pe treabă, pe una, pe alta și e mai greu să prind zile libere. Dar luna august mi-o iau, în general, pentru vacanță” , a mai spus actrița pentru aceeași sursă citată.