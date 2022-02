Se schimbă legea pensiilor! Toți românii care au muncit mai puțin de 15 ani sunt vizați

In articol:

Legea pensiilor va suferi din nou modificări! De această dată, cei vizați sunt românii care au mai puțin de 15 ani de activitate în câmpul muncii. Potrivit unui proiect elaborat de guvernanți, aceștia ar urma să primească o pensie minimă, calculată în funcție de salariul minim brut pe țară.

Cum va arăta noul proiect de lege?

Guvernul s-a gândit să elaboreze o nouă lege a pensiilor, care să includă o modificare importantă pentru persoanele care au mai puțin de 15 ani de activitate.

Reprezentanții statului vor calcula pensia minimă într-un procent de 40% din salariul minim brut pe țară, la care se va adăuga câte un procent de 1%, pentru fiecare an lucrat în plus: "Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.", prevede legea, potrivit antena3.ro.

Proiectul are scop rezolvarea inechităților prevăzute de legislația în vigoare

Proiectul pus la cale de guvernanți ar avea scopul de a înlătura inechitățile create de legislația în vigoare. În acest mod, persoanele care au lucrat peste 15 ani nu ar mai primi aceeași pensie cu cele care au avut o activitate mai scurtă în câmpul muncii: "Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare. Din cauza acesteia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie.

Pensia de urmaș se menține și, în plus față de actualele prevederi, apare o nouă prestație. Este vorba de ajutorul pentru soțul pensionar supraviețuitor, care vă primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.", se mai arată în proiectul de lege.