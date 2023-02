"Se simte bine și este foarte bine îngrijită". Oana Roman, dezvăluiri emoționante despre întâlnirea cu mama ei și vacanța în Egipt | EXCLUSIV

In articol:

Oana Roman a revenit din vacanța în Egipt, acolo unde s-a relaxat și s-a bucurat de soare alături de fiica sa.

Imediat ce s-a întors în țară, vedeta i-a făcut o vizită mamei sale, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat în exclusivitate cum a decurs totul.

Concediul în Egipt, în vacanța copiilor, este deja o tradiție pentru Oana Roman și fiica sa așa că anul acesta nu putea face excepție. Vedeta a dat frigul din România pe zilele însorite din Hurghada și i-a pregătit inclusiv o surpriză Isei, cu ocazia zilei de naștere.

Cum a fost vacanța în Egipt pentru Oana Roman

Oana Roman a avut parte de un concediu de zile mari! Imediat ce a început vacanța copiilor, fiica lui Petre Roman și Isa s-au îmbarcat în avion și au pornit spre o destinație clară: Egipt.

Citește și: Irinel Columbeanu nu mai vrea iubite tinerele? Ce a spus despre noua femeie din viața lui: „Nu trebuie să arate într-un fel anume”

Respectând tradiția din fiecare an, vedeta și fiica sa au avut parte de o vacanță pe cinste, de soare și foarte multă relaxare. Deși a avut parte și de un moment mai puțin plăcut, atunci când vânzătorii de la farmacie au vrut să o taxeze la suprapreț, vacanța Oanei Roman a fost una minunată.

"În vacanță a fost foarte frumos, ne-am odihnit, am fost într-un resort super frumos, unde am nimerit foarte bine pentru că noi în fiecare an cumva schimbăm. Am fost de două ori într-un loc și am vrut să schimb anul acesta așa că prietena mea care are agenție ne-a recomandat aici la Titanic și chiar a fost super frumos, ne-a plăcut foarte mult.

Ne-am simțit super bine, vremea a fost ok. Doar într-o zi sau două a fost puțin vânt, dar în rest a fost foarte bine. Mâncare a fost foarte bună, am avut și super activități acolo. Chiar am avut ce face și totul a fost foarte frumos.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Ne-am relaxat, ne-am destins și ne-am odihnit. Isa s-a jucat, erau foarte mulți copii români, mai ales că era și vacanță. Deși mai mult ea a stat în piscină. Când mergem în vacanță ea cam asta face în timpul zilei, stă în apă. A trecut foarte repede vacanța, mi-ar fi plăcut să mai dureze, dar atâta a fost. Nici nu am putut să stăm mai mult", a mărturisit Oana Roman, pentru WOWbiz.ro.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, totul despre revederea cu mama ei

Imediat ce a revenit în țară, Oana Roman a mers în vizită la Mioara Roman. Mama vedetei este foarte bine îngrijită, iar Oana ne-a mărturisit că a găsit-o bine, într-o formă bună și odihnită.

Citește și: Cu ce boală a fost diagnosticată Catinca Roman, după moartea tatălui ei! S-a aflat motivul pentru care nu o mai poate vizita pe Mioara Roman: „Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd”

Oana Roman se bucură că mama sa este foarte bine îngrijită și mai ales că se află într-un loc extraordinar, unde are parte de tot ceea ce are nevoie.

"Mama este foarte bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că este în acel loc care este absolut extraordinar! Sunt recunoscătoare pentru faptul că am reușit să pot să o țin acolo pentru că nu este foarte ieftin, dar este cel mai performant și dotat și luxos centru de vârstnici care există în România în momentul acesta.

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Imaginile incredibile cu tânăra paralizată de faimosul drog zombie, analizate de medic. ”Duc la derealizare, depersonalizare, tulburări neurologice”- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Vedeta trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

Am găsit-o foarte bine, era foarte relaxată, foarte bine. Era odihnită, în formă, cât de bine poate fi în condițiile tuturor afecțiunilor de care suferă, dar este foarte bine", ne-a mărturisit Oana Roman.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

"Dacă nu pot să mă duc, vorbim prin video"

Oana Roman încearcă să își viziteze mama ori de câte ori poate, iar în zilele în care știe că nu va ajunge cele două vorbesc prin video. Îndrăgita vedetă ne-a mărturisit că Mioara Roman se simte bine și știe că acest lucru se datorează și faptului că este foarte bine îngrijită.

"Am găsito foarte bine și mereu când mă duc la ea o găsesc foarte ok și asta înseamnă că e bine, se simte bine și este foarte bine îngrijită, iar eu mă duc foarte des la ea pentru că și asta contează foarte mult, să mă vadă. Dacă nu pot să mă duc, vorbim pe video. Întotdeauna știe de mine ce fac, unde sunt.

Se simte bine, dar asta este și grație faptului că este foarte bine îngrijită. Dacă nu era așa, probabil că lucrurile ar fi stat mult mai rău în acest moment. Faptul că ea are parte de îngrijiri de specialitate și constante face ca starea ei să rămână una foarte bună și să nu se degradeze mai tare", a mai dezvăluit Oana Roman, pentru Wowbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!