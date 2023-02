Cum a găsit-o Oana Roman pe mama ei, după o săptămână în care nu a apucat să o viziteze! Imaginile vorbesc de la sine: „Atât de senină și liniștită”

In articol:

Oana Roman a publicat imagini emoționante cu mama ei, la întoarcerea din vacanță. Imediat cum a aterizat în România, vedeta i-a făcut o vizită surpriză Mioarei Roman, care s-a bucurat enorm să o revadă.

Cum a găsit-o Oana Roman pe mama ei, atunci când s-a întors din Egipt?

Oana Roman are o relație specială cu mama ei și petrec foarte mult timp împreună. Vedeta o vizitează pe Mioara Roman destul de des și are grijă să nu îi lipsească nimic, de când aceasta a fost internată într-un centru de specialitate. În ultimele zile nu a reușit, însă, să ajungă la ea, pentru că a fost plecată într-o scurtă vacanță, alături de fiica ei.

Când s-a întors, Oana Roman a găsit-o pe mama ei mai bine ca oricând, iar revederea a fost una de-a dreptul emoționantă: "Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă.", a scris Oana Roman în dreptul unei fotografii cu Mioara Roman.

Oana Roman a petrecut câteva zile minunate în Egipt, alături de fiica ei

După o perioadă în care a fost axată pe muncă și în care s-a dedicat afacerii pe care o are, Oana Roman a decis că este momentul potrivit pentru o vacanță alături de fiica ei. Vedeta i-a făcut, așadar, o surpriză Isabelei de ziua ei și a planificat o escapadă în Egipt, unde s-au distrat pe cinste. Dovada o reprezintă chiar imaginile publicate de fiica lui Petre Roman pe rețelele de socializare, care au strâns mii de aprecieri. Oana și fiica ei s-au bucurat de clipele petrecute împreună și au profitat la maxim de timpul liber pentru a se relaxa.

