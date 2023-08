„Se vaită de dureri” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ajuns la spital cu fiica lor! Au fost sunați de la școală, după ce Petra a început să se simtă rău. Ce le-au spus medicii?

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au tras o sperietură zdravănă în momentul în care au fost sunați de la școală să li se spună că fiica lor acuză dureri de picior. Fără să mai stea pe gânduri, știind că au mai existat antecedente, au decis să o ia pe fiica lor de la școală și să meargă la spital pentru a face o radiografie în zonei gleznei piciorului stâng.

Cristina Șișcanu le-a împărtășit admiratorilor săi din mediul online că durerile Petrei la picior au început chiar din această vară, din timpul vacanței în Italia. După ce a sărut în repătate rânduri pe trambulină, a acuzat aceleași dureri. Totul a trecut repede după ce i-a administrat un antiinflamator, însă acum problema a reapărut. Iată ce au avut de spus medicii!

Mădălin Ionescu: „Suntem în mașină, conduce proprietarul. Problema e că în spate avem o mogâldeață care astăzi a avut un incident.”

Cristina Șișcanu: „Ne-a sunat doamna de la școală că Petra acuză dureri de picioruș și că a fost dusă la cabinetul medical. A fost consultată acolo, dar așa, dintr-o dată. Într-adevăr, Petra a mai avut niște incidente vara asta. A sărit în trambulină și ce-a fost Petra atunci, ce ai pățit în trambulină?”

Petra: „Tot am sărit, cred că cumva pe picior și mă doare.”

Cristina Șișcanu: „Pe trambulină în Italia. Și atunci i-a trecut, după ce i-am dat un anti inflamator, am ținut gheață, cu un spray din acela special.”

Mădălin Ionescu: „Mergem spre spital, pentru a face o radiografie, pentru că se tot vaită periodic de dureri în zona asta a gleznei de la piciorul stâng. Sperăm să nu aibă vreo fisură. În vară s-a inflamat pentru o jumătate de oră maxim și apoi nu s-a mai întâmplat nimic, dar nu putem lăsa lucrurile așa, pentru că uite, și la școală are tot felul de exerciții, de programe, de opționale dansuri, tot felul de ore sportive, ar inclusiv aceste ore de înot și trebuie să fie în stare optimă.”

Ce vești le-a dat medicul Cristinei Șișcanu și lui Mădălin Ionescu?

Vizita la medic i-a liniștit pe Cristina Șișcanu și pe Mădălin Ionescu.

Cei doi au aflat că fiica lor, cel mai probabil, a făcut o entorsă, însă care se rezolvă ca prin minune la copii cu un antiinflamator. Cei doi părinți au putut răsufla ușurați, iar după vizita la medic s-au putut bucura de o îngheață, pe care micuța a savurat-o din plin.

Cristina Șișcanu: „Ne-am liniștit. Probabil că a fost o entorsă, după ce Petra a luat un antiinflamator durerile s-au diminuat și este bine acum. Merge, că de-abia putea să calce în el. A spus domnul doctor că ar putea reveni durerea mâine dimineață, când se trezește, dar nu la aceeași intensitate ca acum. Probabil a făcut entorsă și că entorsele la copii se vindecă așa miraculos, cu un antiinflamator, cu ceva local aplicat și cam asta este. Ne-am speriat un pic. Până am văzut-o, am avut un pic de emoții, dar bine că e ok. Petra, totul e bine când se termină cu bine cu piciorușul. Acum ce faci?”

Petra: „Mănânc înghețată.”

