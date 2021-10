Sebastian Chitoșcă, în drum spre Germania! Fanilor nu le-a venit să creadă cu cine se afla în avion: „Cat de frumoși sunteți”

In articol:

Sebastian Chitoșcă trece printr-o perioadă dificilă, după despărțirea de soția lui, Alexandra. Cei doi au format un cuplu timp de 7 ani de zile și locuiau împreună în Germania. După ce fostul concurent a primit o interdicție de a se mai apropria de soția lui, Sebastian Chitoșcă a fost nevoit să își părăsească locuința din Germania, acolo unde are toate lucrurile.

Faimosul le-a dezvăluit fanilor recent că urmează să se întoarcă în Germania, însă nu a dat mai multe detalii cu scopul plecării sale. Fanii bănuiesc că întoarcerea fostului fotbalist în Germania are legătură cu soția lui. El a mărturisit de mai multe ori că între ei nu mai există cale de împăcare. Faimosul a postat în urmă cu puțin timp o footgrafie din avion, unde se află alături de Jador. Fanilor nu le-a venit să creadă atunci când i-au văzut pe cei doi împreună. Pe pagina sa de Instagram, celebrul cântăreț a mărturisit că urmează să susțină un concert într-un oraș din Germania.

„Cat de frumoși sunteți”, „Sunteți cam fresh”, „Cei mai tari”, „Încotro?”, „Doi frumoși”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Sebastian Chitoșcă și Jador [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, despre căsnicia cu Alexandra! Ruptura s-a produs după întoarcerea de la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a povestit pentru emisiunea Teo Show că el a realizat în timp ce se afla în junglă cât de mult agreșit în căsnicie. Faimosul a încercat să fie un soț mai bun atunci când s-a întors acasă, însă a fost mult prea târziu.

„Tin minte absolut orice am facut in acesti ani, mai ales in luna mai, dar in ultima parte se vedea ca nu suntem bine ca am spus: sa indrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relatie, dupa ce s-a intamplat cu fratele meu, mi-am gasit refugiul in gaming, în jocuri, si petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fara sa-mi dau seama, ma lasasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar daca a trait, pentru mine murise, pentru ca

nu mai e acelasi om. Nu mi-am gasit refugiul langa ea, mi-am gasit refugiul in alte lucruri. Asta am realizat asta cat am stat in jungla si cand am ajuns acasa i-am spus..."