Sebastian Chitoșcă, la un pas de eliminare după ce a fost nominalizat de Faimoși la Survivor România! „Am două lacrimi pe obraz...”

In articol:

Faimoșii au pierdut cel de-al doilea meci de imunitate al săptămânii la Survivor România și sunt nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare. Sebastian Chitoșcă a primit cele mai multe voturi din partea colegilor săi.

Sebastian Chitoșcă, nominalizat pentru eliminare la Survivor România

Fostul fotbalist de la Steaua București a simțit că este vizat de colegii săi pentru următoarele nominalizări. După ce s-a certat cu aliatul său din competiție, Culiță Sterp, Sebastian Chitoșcă s-a retras din alianța formată de cântăreț, împreună cu Zanni, Cosmin Stanciu și Ana Porgras. Odată ce nu a mai fost protejat de aceștia, concurentul a fost votat pentru eliminare și intră în cursa pentru votul publicului.

Citeste si: Mellina este nominalizată pentru eliminare la Survivor România! Reacția bizară a cântăreței. „Nu-mi mai doresc!”

Sebastian Chitoșcă se aștepta la un astfel de deznodământ, însă spune că nu intenționează să renunțe la luptă. El promite că va face tot ce îi stă în putință pentru a-i ajuta în continuare pe soția și fratele său. Faimosul precizează că nu poartă ranchiună coechipierilor săi pentru voturile acordate.

„După cum vedeți am două lacrimi pe obrazul stâng, una dintre ele e pentru soția mea, pentru că suferă mult că nu sunt lângă ea, iar una e pentru fratele meu, că avea nevoie de mine să fiu lângă el pentru că am fost echilibru pentru el. Nu pot să le spun decât că drumul meu nu se va sfârși la Survivor, o să lupt pentru amândoi până când publicul va decide să plec acasă.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Roxana Nemeș de la Survivor România, în lacrimi la TV! Ce i-au spus medicii în Dominicană?! „Gata, te...”

Nominalizările mă întăresc. Nu am nicio problemă, suntem într-o competiție, orice e luat ca atare. Jur că nu port niciun sentiment de pică și aștept cu zâmbetul pe buze meciul de mâine să pot să-mi ajut echipa și pe mine. Înconsiliul de eliminare să vad dacă drumul meu se va opri aici sau nu”, a spus Sebastian Chitoșcă.

Faimoșii, prima înfrângere după cinci victorii consecutive

Înfrângere dureroasă pentru Faimoși, după o serie spectaculoasă de victorii în fața Războinicilor. Vedetele s-au oprit la cinci meciuri câștigate la rând și au pierdut jocul pentru imunitate. Cătălin Moroșanu admite că este dezavantajat de traseul cu apă, însă susține că toți membrii echipei au dat ce au avut mai bun pe traseu.

Citeste si: Drama lui Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Familia este cea mai de preț comoară pentru Războinic

„Nu a fost traseul nostru. Am încercat din toate puterile să aducem punct. Nu m-a avantajat pentru că sunt greu, nu a fost traseul meu. Dezavantajează echipa traseele cu apă, la cele de pământ suntem buni, aici avem o mică problema. Ne asumăm acest consiliu de nominalizare. Nu avem ce să ne reproșăm, nu a fost să fie, mergem înainte”, a spus luptătorul.

Sebastian Chitoșcă: Astăzi am pierdut două puncte, mi le asum, nu a fost ziua mea, deși la final am dat de stul de bine. Mă corectez pe viitor, nu mă mai plâng. Mă aștept să fiu în față la acest consiliu, nominalizarea o primesc cu fruntea sus. Toți am dat pe traseu ce am putut, astăzi a fost ziua lor.

Ana Porgras: Nu ne avantajează un traseu pe apă, dar ne-am demonstrat că suntem mai buni și că am câștigat de mai multe ori. Nu a fost finalul nostru astăzi.

Sebastian Chitoșcă îl vrea aliat pe Jador, după ce a fost respins de Culiță Sterp. Cântărețul nici nu vrea să audă: „Eu sunt singur aici. Nu ajut pe nimeni!”

Jador a recunoscut că acest consiliu de nominalizare este unul dintre cele mai grele de la debutul competiției Survivor România. „Nu a fost finalul nostru sau am gândit noi că dacă e traseu cu apă o să pierdem. E cel mai nașpa consiliu de când sunt aici”, a spus Faimosul.