Sebastian Chitoșcă, mesajul cu care a luat pe toată lumea prin surprindere: „Îmi doresc ca pe unii să nu-i fi întâlnit niciodată”

A fost un an destul de greu pentru Sebastian Chitoșcă, fostul fotbalist de la FCSB. A petrecut luni bune în aventura vieții lui în Republica dominicană și a avut timpul necesar de a reflecta asupra vieții sale personale. Acesta și-a dat seama că trebuie să îndrepte niște lucruri în căsnicia lui, iar imediat cum a ajuns acasă și-a luat soția în brațe și i-a promit că lucrurile se vor schimba.

A muncit mult pentru a-și spăla „păcatele”, dar se pare că a fost mult prea târziu. Greșelile sale nu mai puteau fi îndreptate, iar urmările sunt au fost clare: despărțire și divorț.

A urmat o perioadă extrem de grea pentru Sebastian Chitoșcă, care a ținut tot timpul legătura cu fanii de pe rețelele de socializare. A plâns, a fost trist, dar în cele din urmă a învățat din nou să zâmbească. Se pare, totuși, că experiența prin care a trecut l-a învăat și multe lucruri.

Recent, tot pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ, fostul fotbalist de la FCSB a postat un mesaj care-i visează pe apropiații lui, dar și pe cei care astăzi sunt de domeniul trecutului pentru ei.

„Îmi doresc să fii întâlnit niște oameni mai devreme, pe unii mai târziu, iar pe alții niciodată”, a scris Sebastian Chitoșcă pe rețelele de socializare.

Alexandra a cerut ordint de protecție împotriva lui Sebastian Chitoșcă

Cea care i-a fost alături timp de 7 ani și cu care a împărțit bune și rele a ales să se despartă de el într-un mod la care Sebastian Chitoșcă nici nu a crezut vreodată că este posibil.

Acesta se întorsese în Germania, după ce revenise în România la niște programări la medicul stomatolog, iar de atunci nimic nu a mai fost la fel. Viața lui s-a schimbat complet și nu s-a așteptat niciodată ca Alexandra să-și schimbe total atitudinea față de el.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a povestit Sebastian Chitoșcă la Teo Show în urmă cu ceva timp.