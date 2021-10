Sebastian Chitoșcă, reacție nervoasă după ce a fost întrebat pe cine ar alege dintre Zanni și Culiță Sterp: „Nu ați obosit să...”

In articol:

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 traversează o perioadă foarte dificilă din viața sa. El s-a despărțit recent de soția lui, care refuză să mai păstreze orice fel de legătură cu bărbatul care i-a fost alături șapte ani de zile din viață.

Pe pagina sa de Instagram, fostul Faimos a făcut un live, unde a discutat cu mai mulți urmăritori. Sebastian CHitoșcă a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost întrebat pe cine ar alege dintre cei doi prieteni ai săi: Zanni și Culiță Sterp. Fostul fotbalist a dat de înțeles că nu poate alege dintre cei doi prieteni ai săi, însă s-a săturat să primească această întrebare încontinuu de la încheierea emisiunii.

„Zanni sau Culiță? Și Zanni și Culiță, nu ați obosit să îmi puneți întrebarea asta de 3 luni jumate?! Nu știu ce e cu nebunia asta!”, a clarificat Sebastian Chitoșcă.

Întrebările despre soția lui nu au încetat să apară, însă fostul concurent de la Survivor România a mărturisit că nu se va mai întoarce în Germania și nici nu există șanse de împăcare cu Alexandra.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

„Nu mă mai întorc în Germania. Nu m-am împăcat și nici nu o să mă mai împac”, a mai spus Faimosul.

Sebastian Chitoșcă, despre relația de prietenie cu Zanni și Culiță Sterp

EXCLUSIV Sebastian Chitoșcă și Zanni, despre relația de prietenie după încheierea emisiunii

Sebastian Chitoșcă și Zanni au venit împreună la emisiunea „Ștafeta mixtă”, unde au vorbit despre relația lor de prietenie după ce s-a încheiat competiția Survivor România.

Cei doi au continuat să fie în relații bune, în ciuda tuturor compentariilor.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, prima reacție după ce a dat de înțeles că are coronavirus. De la ”COVID-19 e prezent”, fostul faimos de la Survivor spune că este sănătos

„Asta cu gelozia nu am auzit-o.. Probabil oamenii se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni, să fiu umbra lui, să îi iau din succesul lui.

Eu am avut succesul meu, la momentul meu, când am fost fotbalist. El trebuie să se bucure singur de tot ce are. Prietenia nu constă în dacă mă afișez cu Zanidache peste tot unde el sau unde sunt eu. Noi am ținut legatură, dar să zic o data la câteva zile ne-am contactat să vedem dacă suntem bine. Noi am ramas prieteni, dupa ce ne-am certat in fiecare zi in junglă.

Nu ma enervă ceva la Zanni anume. Acolo eram nervosi toti. Noi am fost cum eram noi ca oameni. Nu ne menajam, pe noi nu ne interesa. Învățam ceva din cearta aia”, a declarat Sebastian Chitoșcă, la emisiunea „Ștafeta mixtă”.