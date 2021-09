EXCLUSIV Zanni dă de pământ cu foștii concurenți din Echipa Faimoșilor: "Au câștigat bănuții ăia datorită nouă"

In articol:

Zanni și Sebastian Chitoșcă au fost extrem de dezamăgiți de anumite persoane din echipa Faimoșilor, după ce s-a terminat competiția Survivor România. Cei doi au fost invitați în platoul WOWbiz, unde au vorbit despre situația dintre ei și ceilalți Faimoși.

Zanni vorbește despre foștii colegi de echipă

Zanni și Sebastian Chitoșcă au fost, astăzi, invitați în platoul WOWbiz. Cei doi Faimoși au decis să vorbească despre anumite persoane din competiție.

Se pare că au fost deranjați de câțiva concurenți din echipa Faimoșilor, care nu au știut să aprecieze ceea ce au făcut pentru ei. Au decis să nu dea nume, însă erau destul de supărați pe faptul că ei s-au chinuit și aduceau puncte echipei și alte persoane nu au apreciat aceste sacrificii.

Sebi- Niciodată nu m-am dat foarte bun sportiv și nu am avut niciodată d-astea în competiție. Cred că dacă nu eram cu Zanidache, Cosmin, Jador, Culiță, dar mai mult mă refer la mine și la el, fiindcă noi am rămas până la final. Eu nu am auzit aprecierea asta de la niciun alt coleg, să spună că buni,răi, cum vă considerăm, dar cu ajutorul vostru, unii dintre noi au ajuns până aici și încâ suntem aici. Asta nu am auzit-o niciodată.

Totodată, câștigătorul Survivor România recunoaște faptul că anumiți Faimoși au câștigat banii respectivi datorită lui și lui Sebi.

Ba chiar mai mult, acesta susține că și-a sacrificat sănătatea pentru nimic, întrucât nu a primit nici măcar un simplu mulțumesc.

Zanni- Ei au câștigat bănuții ăia datorită nouă. Să mor eu dacă a zis vreunul mulțumesc că v-ați rupt picioarele. Eu încă fac fizioterapie în fiecare zi și nu-mi trece piciorul. Am luat la antibiotice de la infecțiile de pe acolo.. Pentru cine? Pentru lătrăii aștia, care nu au fost în stare să zică un mulțumesc. Oameni care fac 40 de ani, oameni care puteau să îmi fie bunici. Mi-am rupt picioarele și sănătatea acolo pentru ei. Toți spuneau că ajungem acasă și suntem prieteni acasă. Nici ei nu au uitat, nici eu nu am uitat.