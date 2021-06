Sebastian Chitoșcă riscă eliminarea la Survivor România, după ce a fost nominalizat de Zanni și Elena Marin. Reacția Faimosului: „Plec așa cum am venit!”

Sebastian Chitoșcă 23:25, iun 25, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoșii au pierdut primul meci pentru imunitate al săptămânii la Survivor România și sunt nevoiți să facă nominalizări. Sebastian Chitoșcă primește două voturi și riscă eliminarea din competiție duminică seara.

Sebastian Chitoșcă, nominalizat la Survivor România

Cei trei Faimoși rămași în competiția Survivor România nu au reușit să le facă față Războinicilor pe un traseu pe apă din Dominicană și au pierdut la un scor rușinos de 10-1. În consiliul de nominalizare, Elena Marin și Zanni l-au propus pentru eliminare pe Sebastian Chitoșcă.

Citeste si: Raluca Dumitru a vorbit despre cearta dintre Zanni și Sebi: ”Se mai contraziceau”. Se pare că n-ar fi prima dată când cei doi faimoși nu se înțeleg

Deși în momentul votului a susținut că nu are importanță pe cine votează, pentru că la finalul săptămânii vor intra toți trei în cursa pentru votul publicului, Zanni a fost nevoit să explice strategia Faimoșilor atunci când prezentatorul emisiunii, Dan Pavel, i-a rostit numele lui Sebastian Chitoșcă de două ori. Artistul i-a spus colegului său că trebuia să-l voteze pe el, nu pe Elena Marin, astfel încât să intre toți în cursa pentru eliminare.

a spus Zannidache.

Citeste si: Cine e soția lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România! Cum arată femeia care i-a furat inima în urmă cu șapte ani

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Cu zâmbetul pe buze, Sebastian Chitoșcă spune că nu s-a așteptam să fie propus spre eliminare, însă e posibil ca Faimoșii să fi avut în realitate o strategie pe care fostul fotbalist de la Steaua București să nu o fi respectat. Totuși, Faimosul spune că nu vrea să părăsească competiția, pentru că mai are lucruri de arătat.

„Acum trebuie să spun că mă așteptam? Nu mă așteptam să fiu nominalizat, dar primesc această nominalizare cum le-am primit și pe celelalte, cu brațele deschise. Dacă eu trebuie să mai continui în această competiție, oamenii de acasă vor decide, dacă nu, plec așa cum am venit, puternic, cu capul sus. Le mulțumesc oamenilor de acasă și sper la consiliul de eliminare să mai rămân pe aici, că mai am multe de demonstrat”, a spus Sebastian Chitoșcă.

Faimoșii au pierdut imunitatea la Survivor România

Elena Marin, Sebastian Chitoșcă și Zanni au avut parte de una dintre cele mai umilitoare înfrângeri de la Survivor România. Războinicii s-au impus în meciul pentru imunitate cu scorul de 10-1.

Zanni: A venit o zi după multe alte zile în care nu am adus puncte, nu mi s-a întâmplat prea des. Am fost varză, Este traseul meu preferat, dar nu am simțit conexiune pe traseu. La final de joc văzând-o pe Elena că plânge mă întreb de ce e totul atât de dramatic pentru ea? Mă întreb dacă vine ziua să nu aduc puncte, unde e echipa să mă care în spate? Suntem trei oameni și nu mai avem cum să ne cărăm unii pe alții în spate. Dacă unul dintre noi dă mai puțin, pierdem. Este o deducție logică și nu ai cum să plângi pentru că dacă plângi înseamnă că momentul te-a surprins și nu ai cum să fii surprins.

Citeste si: Cine e Sebastian Chitoșcă de la Survivor România. Concurentul a jucat la Steaua București

Elena Marin: Simt că dezamăgesc persoanele care mă susțin, familia, prietenii. Am avut discuția asta înainte de joc cu Andrei și Maria, care mi-au dat sfaturi. Eram foarte emoționată și le spunema că simt că vreau să câștig. Pun foarte mare presiune pe mine și am emoții mai mari acum și încercam să văd cum se simt ei. Când spuneți 3,2,1 încerc să mă concentrez și să las emoțiile deoparte, dar mă încarc. Îmi doream să câștigăm, dar sunt dezamăgită de mine, pentru că îmi doresc mai mult de atât.