Sebastian Dobrincu, contract prenupțial cu Ioana Ignat?! Ce a declarat tânărul: „Este o formalitate”

Sebastian Dobrincu se numără printre cei mai norocoși tineri pentru că are o carieră de succes și o iubită superbă alături. Milionarul și Ioana Ignat formează un cuplu superb, dar încă nu au planuri de căsătorie, deși Sebastian se vede formând o familie cu iubita lui.

Sebastian Dobrincu nu vrea un contract prenupțial

Sebastian și Ioana au cariere de succes și se susțin reciproc. În timp ce mulți se gândesc când se vor căsători, ei se bucură unul de altul departe de ochii lumii. Sebastian o vede pe Ioana soția lui în viitor și a declarat că nu ar semna un contract prenupțial cu ea. Deși consideră că un astfel de document este destul de util, în cazul lui preferă să nu recurgă la un asemenea contract. Tânărul a mai povestit și că este dispus să împartă cu iubita lui ceea ce clădesc împreună.

„Eu cred că lucrurile merg într-o direcție foarte frumoasă. Eu urăsc birocrația, nu suport niciodată. Este o formalitate puțin importantă pentru mine. Mi se pare mai sigur să existe decât să nu existe. Vreau ca femeia de lângă mine să fie de acord să clădim și să împărțim împreună. Sunt dispus să împart tot.”, a declarat Sebastian Dobrincu, potrivit SpyNews.

Sebastian Dobrincu câștiga 4.000 de euro la 13 ani

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri antreprenori din România, iar la vârsta de 20 de ani a devenit milionar. La vârsta de 13 ani, tânărul câștiga lunar suma de 4.000 de euro, buni pe care i-a gestionat în cel mai bun mod.

„Am furat startul la multe chestii în viață. Stăteam să programez când alții băteau mingea în spatele blocului și se înjurau și aruncau cu pietre prin parcuri, poate m-a făcut să fur startul la multe chestii. Faptul că mereu am fost cel mai tânăr în medii profesionale. A trebuit să îmi găsesc o modalitate să mă întrețin, asta pe lângă școală, că trebuia să merg și la facultate, de care m-am lăsat foarte repede, pentru că știam că pierd timpul acolo. Între timp mi-am pornit prima companie, a funcționat, am început să mă întrețin, să scap de grija banilor. Am început să fac mulți bani foarte rapid. Munceam foarte mult, dar nici nu realizam. Nu îmi dădeam seama, să conștientizez. Încă stăteam într-o garsonieră închisă, în capătul holului de la bloc și mie îmi intrau sute de mii, care au devenit milioane. Târziu am stat și am reflectat și mi-am dat seama că nu mai am grija zilei de mâine, am strâns ceva, sunt stabil. Atunci chiar m-am simțit mândru, ăla a fost un moment frumos.”, a declarat Sebastian Dobrincu în cadrul unei emisiuni.