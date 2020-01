Gabriela Cristea s-a certat cu părinții ei acum mulți ani și nici măcar după moartea mamei ei vedeta de televiziune nu a revenit la sentimente mai bune față de tatăl ei.

Gabriela Cristea este căsătorită cu Tavi Clonda și are două fetițe, dar tatăl ei nu și-a cunoscut niciodată nepoatele. Gabi Cristea a refuzat să meargă la înmormântarea mamei ei și nici la cimitir nu merge niciodată. Iar de vorbit cu părintele ei, singurul în viață, nu o face.

Într-un interviu mai vechi, o mătușă a Gabrielei Cristea a povestit de ce actuala prezentatoare de televiziune s-a certat rău cu părinții și care a fost motivul pentru care a refuzat să se împace cu ei.

„Eu stiu toate astea de la mama ei. Ea a venit la noi acasa si se plangea ca Gabriela nu mai vorbeste cu ea. Era suparata. Gabriela facea emisiuni si a fost prezentatoare la Cerbul de aur si a plecat la festival, a stat trei zile la Brasov, apoi a plecat la mare. Nu si-a anuntat familia ca pleaca la mare si cand s-a intors acasa tatal ei a intrebat-o unde a fost fiindca s-a terminat concursul de miercuri. Ea i-a spus ca la mare. El i-a spus ca atunci la mare sa se duca. Ea si-a facut bagajele si a plecat. Mama ei s-a dus dupa ea”, spunea mătușa Gabrielei Cristea într-o emisiune TV.

Pe vremea aceea, Gabriela Cristea era cuplată cu un bărbat pe nume Bogdan. Bruneta a fugit de acasă și a mers la el acasă, dar acolo situația nu a fost roz. Se pare că ulterior bărbatul a fost violent cu ea, iar la un moment dat chiar a vrut s-o atace cu o secure.

„Tatal ei a incuiat-o in dormitor, a luat-o de par, i-a tras doua palme. Gabi a sarit pe geam si plecat. Nu a mai vrut sa se intoarca acasa. A dormit vreo 2 saptmani in televiziune. Bogdan a luat-o acasa la el. Mama lui a facut un soc si la vreo saptamana o suna pe sora mea ca Gabi nu stie sa calce, ca ii intra parul in mancare. Intr-o seara i-a sunat pe parintii lui Gabi sa le spuna ca a vrut sa ii dea cu securea in cap, dar cand a vazut-o ca doarme ca un ingeras nu i-a mai dat”, a mai spus mătușa Gabrielei Cristea la TV.