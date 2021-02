Secretele Faimoasei Elena Marin! Totul despre concurenta care face senzație la Survivor România 2021

In articol:

Plecată în Republica Dominicană pentru a participa în echipa Faimoșilor la Survivor România, Elena Marin l-a lăsat acasă pe Andrei, mlogodnicul ei.

Și, culmea, chiar relația pe care o au este cea

care a fost adusă în discuție de colegul ei din echipa Faimoșilor, Zanni, dansatoarea fiind acuzată că și-ar căuta un bărbat acolo. Iar despre Zanni, Andrei nu spune foarte multe, dar recunoaște că e supărat că a vorbit așa despre logodnica lui, despre Elena Marin., ne-a spus Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Pe de altă parte, Andrei a sugerat că cel pe care l-a inidcat Elena Marin ca fiind cel care îi face dispărută mâncarea este vinovatul.

, a mai spus Andrei.

Elena Marin și Andrei locuiesc împreună de doi ani

”Locuim împreună de doi ani, nu s-a pus niciodată problema de separări. Ne-am certat, dar am apucat să ne împăcăm înainte de a pleca la Survivor. Dar, imediat după a plecat, iar aoclo, bănuiesc, e destul de greu și de aceea apar niște temeri.(...) Suntem împreună din 21 octombrie 2018, suntem logodiți de un an și jumătate și plănuiam să ne căsătorit. Dar, a venit pandemia, acum e Survivor... Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final, va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare.(...) Eu am curtat-o pe Elena Marin vreo 4 ani, am fost ambițios dar nu insistent. Atențiile mele erau răruțe și discrete. La un moment dat, după ce am început relația, Elena a primit un reminder pe Facebook... Cu 4 ani în urmă își postase o poză în care avea un trandafir la mânerul portierei mașinii. Era trandafirul pus de mine și abia atunci și-a dat seama că eu eram. Momentul a fost unul special...”, ne-a povestit Andrei, logodnicul frumoasei Elena Marin.

Faimoasa Elena Marin si Andrei, in vacanta

Elena Marin, nășită de Mihai Morar

Elena Marin și Andrei, logodnicul ei s-au cunoscut pe când frumoasă Faimoasă era dansatoare și asistentă lui Mihai Morar. Povestea lor de dragoste, una extrem de discretă, în ciuda faptului că Elena Marin este una dintre cele mai cunoscute asistente TV ale micului ecran și, cu siguranță, o dansatoare care, la fiecare apariție, ia ochii tuturor de pe scenă, a început acum aproape doi ani. Andrei, fostul ei coleg de la Antena Stars, s-a îndrăgostit de Elena Marin și, romantic din cale afară, a început să o asalteze pe vedeta postului cu buchete de flori și invitații care mai de care mai frumoase pentru a putea petrece momente unice, în doi. Într-un final, cei doi au decis să fie împreună, iar acum Faimoasa de la Survivor România și logodnicul ei așteaptă să fie conduși la altar de Mihai Morar. ”Nu știu dacă ne vom căsători în acest an, vom vedea ce se întâmplă după Survivor! Îi duc dorul, dar mă bucur să văd că a rămas acea Elena pe care o cunosc: sinceră, muncitoare, fără să caute intrigi și echilibrată. În plus, evoluția ei este una evidentă”, spune Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.