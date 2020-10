Alex Velea si Antonia, mai uniti ca niciodata

Mai exact, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, unul dintre apropiații părților aflate în conflict ne-a dezvăluit amănunte uluitoare despre acest subiect.

”Tot scandalul a pornit de la Alexia (fiica Andreei Esca, n. red.), așa cum, de altfel, se știe. Încerca să o concureze pe Antonia, ele s-au înțepat, iar lucrurile s-au inflamat. Culmea, deși Alex Velea și Mario Fresh păreau să fi reușit să aplaneze conflictul, Lino Golden a avut grijă să pună paie pe foc”, ne-a dezvăluit sursa noastră.

Și, pare-se, intervenția lui Lino Golden a fost hotărâtoare. ”Lino a decis să se certe și el cu Alex Velea, ca și când ar fi vrut să intervină pentru Mario, dar, de fapt, își vedea de interesul său, fiind convins că ar face mai mulți bani fără Velea și că așa ar ajunge să își întreacă mentorul. Așa că s-a împrietenit cu Abi Talent, pentru a avea o notorietate și mai mare, lucru care, evident, l-a scos din sărite și pe Alex Velea, și pe Antonia. Iar apoi, ca să fie sigur că nu mai e cale de întoarcere, a decis să plece de la Golden Boy și, practic, l-a târât pe Mario Fresh după el”, ne-a mai dezvăluit sursa citată.

Alex Velea si Mario Fresh

Culmea este că, zilele trecute, susține sursa WOWbiz.ro, Mario Fresh a încercat să se împace cu cuplul Alex - Antonia, acesta fiind și motivul pentru care frumoasa cântăreață și parteneră de viață a lui Velea a postat pe conturile ei de socializare că lucrurile se pot ierta, dar nu vor mai fi niciodată la fel. ”Mario Fresh și-a dat seama că, în acest moment, cum nu mai sunt susținuți de Alex Velea, și el și Lino Golden sunt în postura de a se descurca singuri. Iar acest lucru s-ar putea să îi coste. A încercat să se împace cu Alex Velea, dar, evident, lucrurile nu i-au ieșit așa cum și-ar fi dorit. Mario și-a cam dat seama că Alex Velea l-a promovat și la TV, la show-urile unde i-a crescut popularitatea. Pe cealaltă parte, Lino are grijă ca Mario, prin Alexia, să nu plece de lângă el și este încrezător că va reușit să câștige războiul cu Velea”, ne-a mai spus sursa citată.

Alex Velea, alaturi de Lino Golden si Antonia, pe vremea când se comportau ca o familie

Mario Fresh a încercat să se împace cu Antonia și Alex Velea

„Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viață. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta... Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos.Nu vreau să merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunoștință și mulțumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAȚă! #13”, este mesajul publicat de Mario Fresh. Iar răspunsul a venit de la Antonia, repede: „Poți ierta pe cineva și totuși să nu vrei să ai de-a face cu ei”.

Lino Golden, arătat cu degetul de Alex Velea

Deși nu de la el a pornit scandalul, Lino Golden pare să fie, în fapt, motivul pentru care împăcarea dintre Alex Velea și cei doi Golden Boys este imposibilă, chiar dacă Mario Fresh își dorește să se întoarcă sub tutela artistului. „Premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Abi și Lino! Cum puteți să vă dați mari prieteni când tu Abi îl înjurai pe Lino și tu Lino îl făceai pe Abi gunoi. Știu, Lino, de dragul cifrelor ești în stare să pupi unde ai scuipat. Uiți acum câteva luni că omul ăsta ar fi făcut oice să te distrugă. Nu-mi imaginam că te poți duce atât de jos, dar uite că poți. E trist că pentru niște cifre, tu ești în care să-ți calci pe demnitate și să te asociezi cu unul care vrea să te distrugă. Cu prietena falsă se încheie și prietenia noastră adevărată. Eu și Antonia te-am ajutat din suflet și ne-am dorit să te dezvolți așa cum trebuie să se dezvolte un artist. Te-am văzut mereu ca pe copilul meu, ca pe fratele meu mai mic. De la Abi mă așteptam, dar la tine nu mă așteptam să poți să mergi atât de jos”, a spus Alex Velea, demontând orice ideee de împăcare cu Lino Golden sau Mario Fresh.