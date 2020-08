In articol:

George și Mona formează primul cuplu din sezonul 3 Puterea dragostei. Cei doi s-au plăcut din prima zi, iar în a doua s-au și sărutat. Ei au fost și favoriții săptămânii și protejați în prima gală a noului sezon al emisiunii. După numai o săptămână de când a început emisiunea, au apărut deja detalii controversate despre unii concurenți și concurente.

Secretul dureros din pantalonii lui George de la Puterea dragostei. Problema care îl împiedică să satisfacă o femeie: „Mona nu o să fie împlinită...”

Dacă despre Alexandra și Adriana se spune că s-au filmat în ipostaze indecente, iar despre Mona că a fost dansatoare de striptease în cluburi de noapte, iată că a venit și rândul lui George, iubitul Monei, să fie dezbrăcat de secrete.

Despre George s-a aflat un secret intim, chiar rușinos pentru el, pe care l-au dezvăluit vloggerițele Reea și Tina în noul clip pe care l-au postat pe YouTube. Acestea susțin că George nu ar fi prea bărbat, iar asta din cauza dimensiunilor din pantaloni. Cele două vloggerițe sunt convinse că Mona nu va fi satisfăcută în intimitate de iubitul ei.

„Mona a pus mâna pe un bărbat mișto, dacă putem să zicem cât de bărbat este George. Eu am înțeles că George, îmi pare rău George dacă vezi vlogul ăsta, am înțeles că...Ideea este că Mona nu o să fie o femeie foarte împlinită din unele motive. Nu o să fie foarte „băgată în seamă”. Ideea este că are un bărbat frumos lângă ea și e tot ce contează”, au spus Reea și Tina în noul vlog urcat pe YouTube.