Secretul pe care Denisa Filcea l-a dezvăluit după 20 de ani. Nu a spus până acum public ce s-a întâmplat în copilăria ei: „Aveam şapte ani când tatăl meu a venit într-o seară acasă cu o fetiţă”

In articol:

De când a devenit soția lui Flick, Denisa Filcea a ajuns în vizorul tuturor, fiind și foarte activă pe rețelele de socializare.

Celebritatea, însă, nu a venit pentru ea doar cu părți bune, ci și cu multe supărări și dezamăgiri. Mai ales că ea se declară o femeie bună, darnică, empatică, gata mereu să ajute pe cei aflați la necaz, lucruri care nu au fost văzute mereu de către internauți.

Citește și: Denisa Filcea, experiență catastrofală în avion. Soția lui Flick nu s-a putut abține și a spus totul în mediul online: „Este inuman”

Secretul pe care Denisa Filcea l-a dezvăluit după 20 de ani [Sursa foto: Facebook]

Părinții Denisei Filcea au crescut o fată neajutorată

Astfel că acum, dorind să dovedească faptul că este un om așa cum mulți nu cred, Denisa Filcea a dezvăluit un secret al familiei despre care nu a mai vorbit până acum în public.

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Vedeta mărturisește că dorința de a ajuta și plăcerea de a împărți tot ce are cu cei din jurul ei s-a născut în urmă cu 20 de ani.

Pe atunci, spune șatena, tatăl ei a adus acasă o fetiță ce provenea dintr-o familie săracă, de care au avut grijă și au chiar și astăzi, devenind astfel ca niște surori.

Mai mult decât atât, soția fostului om de radio spune că fetița pe care au ajutată în urmă cu două decenii face parte și acum din familia ei și că ajutorul i-l oferă mereu, necondiționat, cu toată inima.

”Am crescut într-o familie care m-a învăţat să fac asta (n.r să ajute oameni). Aveam cam şapte ani când tatăl meu a venit într-o seară acasă cu o fetiţă care nu avea părinţi. Era crescută de bunica ei, locuiau în pădure şi părinţii mei aveau o fermă, undeva lângă Valea lui Mihai, în Bihor, unde tatăl meu a găsit-o pe această bunică cu nepoţica ei şi i-a cerut voie bunicii să o aducă pe fetiţă acasă la noi în Oradea, unde au îngrijit-o, au spălat-o şi de atunci ea a devenit parte din fmailia noastră. Au trecut 20 şi ceva de ani de când mi-am împărţit nu doar hainele sau lucrurile, cât şi familia, părinţii, prietenii cu această fetiţă. Acest lucru m-a făcut să îmi doresc şi eu să împart din cât am cu ceilalţi. Eu şi în momentul de faţă cu această fetiţă care este încă parte din familia noastră, părinţii mei sunt în continuare lângă ea, şi noi şi toţi ”, a spus Denisa Filcea la TV.

Însă, deși a fost învățată să împarte și s-a bucurat mereu că poate întinde o mână de ajutor, de când este cunoscută la scară largă, fosta ”Miss Planet” spune că a rămas cu un gust amar în urma gesturile mari pe care le-a făcut.

Fiind pasionată de modă, de multe ori, pentru a face loc noilor articole vestimentare în dulap, soția lui Flick a ales să își doneze hainele admiratoarelor sale.

Citește și: Denisa Filcea, Flick și fiica lor, la un pas de tragedie, în vacanță. Patru câini le-au ieșit în cale și le-au pus viața în pericol: ”Am stat stresată”

Doar că, subliniază ea, cam tot de atâtea ori, fetele care se arătau dornice să-i îmbrace hainele, să-i poarte încălțările ori accesoriile, nici nu îi mulțumeau ulterior, ba chiar, alegeau să nu îi mai fie nici fane active pe Instagram

”Eu nu am rămas niciodată dezamăgită de lucrurile pe care le-am făcut oamenilor din jurul meu, oameni dragi pe care îi cunosc. Nu am rămas dezamăgită, din contră, e o plăcere, dar s-a întâmplat în mediul online, să duc mai departe aceste gesturi, dar oamenii nu au fost la fel de recunoscători. Am rămas dezamăgită de faptul că de foarte multe ori nici măcar nu mi-au spus "mulţumesc" atunci când au ajuns lucrurile la ele şi nu e vorba doar de haine, e vorba de produse cosmetice, de machiaje, încălţăminte. Tot ce am putut eu să fac. Majoritatea nu au fost foarte recunoscătoare. Cumva am rămas dezamăgită nu de faptul că nu mi-au mulţumit, ci de faptul că eu cred că acele persoane nici măcar nu aveau neapărat nevoie de lucruri. Nu cred că aveau neapărat o situaţie financiară deficitară, ci pur şi simplu le-a prins bine ceva în plus sau au economisit”, mai spune orădeanca.