Elena Ceausescu, una dintre cele mai controversate figuri din istoria Romaniei, a avut o viata despre care s-a discutat foarte mult. Sotia dictatorului Nicolae Ceausescu si-a atras multe antipatii de-a lungul timpului. Elena Ceausescu a avut grija sa monitorizeze cu mare atentie si sa cenzureze toate informatiile despre viata sa personala si profesionala pe care nu le dorea publice. Totusi, au fost multe secrete ale sale care s-au aflat chiar si inainte de executia cuplului Ceausescu in 1989.

Care era numele Elenei Ceausescu in certificatul de nastere

Una dintre informatiile care nu se cunosteau despre sotia lui Nicolae Ceausescu este numele sau din certificatul de nastere. In documentele oficiale, dupa ce s-a casatorit, si-a schimbat numele. Inainte sa devina Elena Ceausescu, prima doamna a Republicii Socialiste Romania se numea Lenuta Petrescu. A renuntat la prenumele Lenuta dupa ce s-a maritat, asa ca toate documentele au fost modificate ulterior.

Un alt aspect mai putin cunoscut despre ea este ca era nascuta in 1919, nu in 1916. Data nasterii a fost modificata si ea tot dupa casatoria cu dictatorul, Ceauseasca devenind in acte cu trei ani mai in varsta decat era in realitate.

Elena Ceausescu s-a nascut in judetul Dambovita intr-o familie de agricultori.

"M-am nascut in comuna Petresti, in judetul Dambovita in anul 1919, la 7 ianuarie. Parintii se numesc Nae si Alexandrina, ocupatia agricultori. Avere: patru hectare de pamant si casa de locui, intre anii 1926-1930 am facut scoala in comuna in care m-am nascut", se arata in documentul autobiografic al Elenei Ceausescu.

Elena Ceaușescu înregistra partidele de sex! Ce se auzea pe casete: "Urla ca hiena de-ți spărgea timpanele"

Elena Ceaușescu a ascultat o înregistrare cu o soție de ministru în timp ce făcea sex.

Elena Ceaușescu avea un fetiș și le ordonase subalternilor să monteze microfoane pentru a afla detalii din viața anumitor persoane. În cartea Orizonturi roșii se povestește cum soția lui Nicolae Ceaușescu daduse ordin să fie urmărită Violeta, soția ministrului de externe Ștefan Andrei.

“Pe la mijlocul anilor ’70, Elena a vrut sa stie 'cum face Violeta dragoste'. Cateva zile mai tarziu, cand i-am pus un magnetofon pe birou, Elena nu se mai satura ascultand inregistrarea. 'Curva dracului', a spus Elena respirand din greu. 'Ascult-o, draga, cum suiera din varful limbii si cum incepe-apoi sa urle ca hiena, de-ti sparge timpanel. Din acea zi, Elena a făcut o pasiune pentru Violeta. In aprilie, Elena a cerut sa i se instaleze echipament de ascultare in 'camera din spate', iar dupa aceea a inceput sa pastreze casetele cu Violeta. Si altele”, se scrie în Orizonturi roșii.