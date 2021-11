Selly s-a mutat la casă nouă! Cum arată apartamentul de 500 de mii de euro în care locuiește alături de iubita lui: „Am zis să mă mut undeva unde securitatea e la mama ei”

In articol:

Selly nu mai are nevoie de nicio introducere, căci a reușit să se facă cunoscut în toată România la doar 20 de ani.

Este cel mai renumit vlogger de la noi, însă pentru a ajunge aici a muncit pe brânci. Mai exact, tânărul a început să-și clădească cariera încă de la 10 ani, atunci când a postat primul lui videoclip pe platforma Youtube. Până la succes nu a mai fost decât un pas!

„M-am apucat de foarte tanar si cand Youtube-ul er la foarte început la noi. Eu aveam 10 ani cand m-am apucat. Am prins foarte usor care e mersul si ce trebuie sa fac pe platforma ca sa cresc. Am avut norocul de a fi cand pe Youtube nu erau prea multe optiuni de continut. Mi-am asigurat o crestere etapizata, dar sigura. Din ziua unu am inceput să cresc. Asta in 2012, atunci m-am apucat, acum 9 ani”, a spus Selly la Teo Show.

Acum, tânărul și frumoasa lui iubită, Smaranda, s-au mutat într-o locuință nouă, dar nu una oarecare, ci una unde luxul este la el acasă.

Selly [Sursa foto: Captură video ]

Selly stă cu chirie într-un apartament de jumătate de milion de euro

Vloggerul locuiește într-un apartament la care mulți nici măcar nu-și permit să viseze. Noua locuință costă nici mai mult nici mai puțin decât 500 de mii de euro, dar nu este proprietatea lui Selly, ci acesta plătește o chirie consistentă pentru a locui în apartamentul de lux.

De ce nu și-a cumpărat propria casă, ei bine, acesta spune că e la vârsta la care se plictisește rapid de lucruri și nu vrea să blocheze o sumă atât de mare de bani. Astfel că a optat pentru un apartament închiriat pe care și l-a decordat după bunul plac. La amenajări s-a implicat și iubita lui, care și-a pus amprenta asupra locuinței.

„Asta voiam sa zic, ca eram perfect multumit de vechiul apartamentul din Pipera, dar ama vut niste probleme de securitate. Cineva mi-a furat numarul de inmatriculare, moment in care am zis ca e un mic pericol si am zis sa ma tirez de aici. Am zis sa ma mut unde securitatea e la mama ei. Am zis ca daca ma mut să fie ceva mai misto, mai luxos. Aici platim, cu loc de parcare si cu tot, 2.350 de euro pe luna.

Eu sunt la o varsta unde mi se schimba gusturile si nu am vrut sa investesc bani si timp si peste cativa ani sa nu-mi mai placa. Daca as fi cumparat ceva similar, nu am vazut de ce sa blochez 500 de mii euro si sa nu-i investesc in alteceva mai smart”, a declarat tânărul în emsiunea prezentată de Teo Trandafir.

Selly, despre cel de-al doilea film pe care îl va lansa

Tânărul a reușit la 20 de ani ce alții nu reușesc să realizeze nici într-o viață. Nu este doar vlogger, ci și actor, dar și producător de film. Prima producție cinema pe care a lansat-o a cunoscut un adevărat succes și speră că și al doilea film al său să fie la fel de bine primit de publicul larg, chiar dacă pandemia de coronavirus îi cam dă de furcă.

„Cea mai mare provocare de anul asata a fost al doilea film. A costat 450 de mii de euro, filmul se numste „Tabara de vara” si va aparea in cinematografe pe 27 decembrie. eu sunt foarte mandru, in calitate de actor principal si de producator al filmului. E posibil sa nu avem un numar atat de mare de spectatori, ca la primul film, a fost cel mai bine vandut film din ultimii 24 de ani, iar acum emotia mea e ca s-ar putea sa nu atingem performanta asta, pentru ca la film pot merge doar cei vaccinati”, a mai dezvăluit Selly la Teo show.

Smaranda [Sursa foto: Captură video ]

Smaranda, iubita lui Selly, detalii despre căsătorie și copii

Partenera de viață a lui Selly a cochetat cu modellingul, iar mulți ani a practicat baletul. Nu se mulțumește cu faptul că este iubita unui tânăr care are deja conturile pline. Se pregătește să devină medic, iar pânpă nu-și va vedea visul împlinit nu se va opri.

„Nu sunt geloasă pentru că nu-mi dă motive să fiu geloasă. Am incredere in el. L-am cucerit prin faptul că sunt muncitoare si cu faptul ca vreau sa-mi fac o meserie, mereu ma lauda si cred”, a declarat Smaranda în aceeași emisiune.

Cât despre planurile de viitor, ele există și sunt foarte serioase. Smaranda a dat din casă și spune că despre căsătorie poate vorbi de la 25 de ani încolo, iar de copil de la 30 de ani. Tânăra vrea o familie numeroasă, ba chiar se gândește chiar să adopte un copil, iar Selly o susține.

„Cand ma gandesc la castorie, ma gandesc la 25 de ani, la copil la 30 de ani, vreau sa fac 2-3, dar mi-as dori sa adopt unul. Selly stie, e de acord, e fan al ideii”, a mai spus iubita vloggerului.