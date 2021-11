Selly, aroganță la cote maxime! Pe ce a putut să cheltuiască 25.000 de euro, în doar 24 de ore?

In articol:

Deși trupa din care făcea parte și avea milioane de fani, 5gang, s-a destrămat, Selly a demonstrat că și singur are un foarte mare succes. Acesta a avut parte de numeroase proiecte care l-au menținut în topuri, începând cu vloggurile inedite, regizarea propriului film, în care a și jucat, difuzat pe Netflix, piesele alături de 5gang, care se situau mereu pe locul 1 în tendințe și terminând cu propria emisiune, unde erau

invitați unii dintre cei mai mari artiști de la noi din țară.

Cu toate aceste activități, ne dăm seama că și câștigurile sunt pe măsură, astfel contul bancar fiind plin mereu. Selly se bucură și profită din plin de situație și aruncă banii în stânga și în dreapta, fără să țină cont de preț. Recent, a făcut un vlog în care a dezvăluit cum și pe ce a cheltuit într-o singură zi, suma de 25.000 de euro.

"Titlul e 100% adevărat. Nu am cheltuit 25.000 de euro pe haine, pe accesorii, pe încălțăminte și pe alte lucruri de genul asta…ceea ce nici nu vă recomand să faceți.

În schimb, am cheltuit această sumă de bani într-o singură zi de filmare al noului nostru film, „Tabăra de vară”. Și nu am cheltuit doar eu, eu sunt un investitor în filmul ăsta, am investit o parte necesară din producția lui, sunt și alte persoane care la rândul lor au investit, dar atât a costat o zi de filmare de la filmul ăsta.

Nu e mult neapărat în lumea filmului, dacă ar fi să comparăm cu celebrele filme suntem ultimii săraci. Ideea e că, în mod normal, o zi de filmare la filmul nostru costă cam 20.000. Am avut însă o zi mai specială în care am cheltuit 5.000 de euro doar pe teste covid.", a mărturisit Selly.

Selly, 5.000 de euro investiți în teste covid

Selly [Sursa foto: Instagram]

Tot în cadrul aceluiași vlog, influencerul s-a destăinuit urmăritorilor lui și le-a explicat cât de grea este această perioadă pentru el, din cauza filmului la care lucrează. Se pare că producția acestei pelicule este foarte solicitantă, nu doar ca timp, ci și în ceea ce privește costurile.

Selly a mărturisit că a fost nevoit să plătească 5.000 de euro doar pentru testele de Covid-19, lăsând la o parte celelalte investiții, ca totul să fie la un nivel profesionist. Astfel, vloggerul afirmă că, în comparație cu 25.000 de euro cheltuiți într-o zi, costurile unei producții cinematografice sunt sume uriașe.