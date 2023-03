Selly și Smaranda trec peste orice ceartă. Vloggerul a mărturisit cum o împacă pe iubita lui, atunci când e supărată: „Ea cedează prima”

In articol:

Selly și Smaranda Știrbu formează un cuplu de mai mulți ani. Vloggerul și partenera sa au o relație frumoasă și se pare că se înțeleg din ce în ce mai bine.

Totuși, asta nu înseamnă că cei doi nu au și momente în care nu sunt pe aceeași lungime de undă și în care uneori ajung să se certe.

Iată însă că vloggerul a descoperit o „tehnică” prin care o face pe Smaranda să uite de supărare.

Celebrul influencer și iubita lui trec și prin clipe grele, chiar dacă pare că au o viață roz. [Sursa foto: Instagram]

Smaranda nu poate să stea supărată pe Selly, oricât ar încerca: „Schemă de șmecher”

Selly și Smaranda au devenit pe parcursul timpului un cuplu foarte apreciat. Aceștia petrec mult timp împreună și iau parte la o mulțime de evenimente, la care reușesc să atragă toate privirile.

Iată însă că și ei trec plin clipe mai grele, când vloggerul o mai supără pe partenera sa de viață.

Surprinzător este faptul că Selly mărturisește faptul că alege să o convingă subtil pe Smaranda să uite de supărare.

Declarația lui Selly vine la scurt timp după ce influencerul i-a făcut o glumă extrem de neobișnuită partenerei sale. La acel moment, Selly i-a propus Smarandei să își facă cont pe o platformă pentru adulți, propunere pe care bineînțeles că aceasta a refuzat-o, spre amuzamentul vloggerului care era conștient că iubita sa va lua această decizie.

„Dacă ea se supără eu am o „schemă de șmecher” fac eu pe supăratul și ea cedează prima și vine să ne împăcăm. Am făcut un vlog mai lung în care le-am propus prietenilor mei câte o idee cretină și știam că va fi complet împotrivă și d-aia i-am propus (n.r să-și facă cont pe un site de adulți). Eu cred că s-a prins, că nu aveam cum s-o sun niciodată cu așa ceva. Nu ne șicanăm, am și eu glume, unele bune, altele proaste.”, a declarat Selly, la un post de televiziune.

Selly [Sursa foto: Instagram]

