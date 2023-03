„Nu îmi permiteam luxul de a merge” Selly a renunțat la facultate. Vloggerul susține că a fost cea mai bună decizie

In articol:

Selly este unul dintre cei mai de succes vloggeri din România. Acesta a devenit cunoscut încă de la o vârstă foarte fragedă când posta diferite filmulețe pe YouTube. Chiar dacă la început tânărul nu se gândea că ar putea să ajungă atât de departe în mediul online, soarta a fost foarte bună cu el și după multă muncă, influencerul a ajuns să devină simbolul unei generații.

Citește și: Selly a împlinit 22 de ani. Ce avere a strans celebrul vlogger pană la această vârstă

Cum este de așteptat, odată cu succesul vin și diferite sacrificii pe care Selly a fost nevoit să le facă. Acesta a devenit atât de cunoscut și a prins atât de bine la public încât cariera lui s-a extins până la producția de filme. Cum solicitările pentru diferite reclame și filme românești au crescut, dar și faptul că pentru a rămâne relevant în mediul online este nevoie de o activitate continuă, timpul vloggerului a început să fie foarte limitat. Influencerul a mărturisit că a ales să nu mai meargă la facultate, deoarece are angajați care depind de el și de prezența lui.

Citeste si: O fetiță româncă, rănită grav pe o pârtie de schi din Bansko și transportată de urgență la București- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Eu de fapt nu am mai fost niciodată la facultate. Am rămas în foarte bune relații cu deținătorul acestei facultăți, omul care a adus-o în România, suntem prieteni foarte buni și în ziua de astăzi. Eu am avut norocul ca de la o vârstă foarte fragedă să îmi găsesc deja un drum și nicio facultate nu ar fi putut să mă învețe cum să îmi fac treaba mai bine în ceea ce făceam. Aveam deja angajați care depindeau de mine, foarte multe proiecte în paralel și oportunități de care doar trebuia să îmi fac timp. Nu îmi permiteam luxul de a merge la o facultate să discut probleme ipotetice, în contextul în care eu aveam probleme reale de zi cu zi de rezolvat în propriile mele afaceri”, a declarat Selly în cadrul unei emisiuni.

Vloggerul Selly [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Selly, păgubit de un șofer: „Mi-au fost furate echipamente video de 5000 de euro” Care a fost deznodământul, după ce artistul a apelat la oamenii legii

Citeste si: „Ia copiii.” Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce a mers în weekend să își vadă copiii! Ce a aflat tânărul de la prietenii săi despre soția sa, Oana Matache, și despre iubitul acesteia- kfetele.ro

Citeste si: Urări de 8 Martie 2023: Mesaje şi felicitări superbe pentru femeile dragi- mama, iubită şi soţie. "La mulți ani!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Clara Chia Marti când a fost întrebată dacă Pique încă o mai caută pe Shakira- radioimpuls.ro

Suma de bani pe care vloggerul o cheltuie într-o singură lună

Faptul că este celebru și are foarte multe proiecte în care este implicat încă de la o vârstă atât de fragedă i-au adus foarte multe avantaje tânărului. Acesta câștigă lunar sume fabuloase de bani la care foarte mulți oameni nu și-ar permite nici măcar să viseze. Cum veniturile sunt mari, automat și cheltuielile influencerului sunt pe măsură. Selly a mărturisit că scoate din buzunar pe lună în jur de 10.000 sau 20.000 de euro.

„Pe plan personal- excluzând cheltuielile de producție, excluzând costurile pe care le au firmele mele- cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă; cu siguranță mult. Sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu, pe cât posibil, cumpătat. Poate nu pare, după aceste sume, însă, în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să menții acel stil de viață și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. De fiecare dată când mă gândesc «oare cât am cheltuit luna trecută», răspunsul e mai mic față de extrasul de cont. Cheltuielile se adună foarte ușor”, a mărturisit Selly.