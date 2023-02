Selly, decizie radicală în ceea ce privește viața profesională. De acum nimic nu va mai fi la fel: „Mi se pare că mi se potrivește”

In articol:

Selly este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți vloggeri de la noi din țară. Tânărul s-a făcut cunoscut datorită filmulețelor sale postate pe YouTube, însă și-a lărgit orizontul în momentul în care a intrat în lumea cinematografiei.

Vloggerul se bucură de o carieră de succes, însă acesta este doar începutul parcursului său profesional.

După succesul imens cu cele 3 filme pe care le-a produs, Selly vrea să ia o mică pauză și să își facă ordine în viață. Iată ce a declarat vloggerul despre cariera sa!

Selly, planuri pentru anul 2023

Deși a cunoscut un succes imens cu cele 3 filme produse, Selly nu este sigur dacă anul acesta se va implica într-un alt proiect cinematografic. Andrei Șelaru, pe numele său adevărat, își dorește să se concentreze pe ceea ce l-a făcut celebru, mai exact pe crearea de conținut pe YouTube.

Primul său film produs a generat cele mai mari încasări din istoria cinematografiei românești, după anul 1989, al doilea a fost desemnat drept cel mai vizionat film din 2021, iar cel de-al treilea a ajuns pe locul 9 mondial la încasări pe 2023.

„ Noi cu ultimul film doar ce am terminat. Am fost pe locul 9 în lume cu filmul și suntem extraordinar de încântați. Anul acesta nu știu în momentul de față dacă eu voi mai co-produce sau produce vreun film. Momentan suntem foarte-foarte orientați pe planul nostru de conținut de YouTube. Anul acesta tocmai ce am terminat și biroul, ne-am mutat. Dar anul ăsta ne va rezerva foarte multe în ceea ce privește conținutul meu de pe YouTube și, de ce nu, poate și un film, însă deocamdată este în discuții foarte incipiente aceste lucruri”, a mărturisit Andrei Șelaru, pentru ego.ro.

Andrei Șelaru a muncit din greu pentru filmele produse

Selly susține că este necesar să depună un efort considerabil pentru a produce un film cel puțin la fel de bun ca precedentele. De asemenea, vloggerul a mărturisit că este un job foarte stresat, ce presupune multă muncă în spate. Tânărul a întâmpinat și refuzuri în parcursul său profesional, însă acest lucru nu l-a demoralizat, ci l-a încurajat să muncească mult mai mult.

„ Bați și la uși închise. Oricât de multe contacte ai avea, e normal să primești și refuzuri spre exemplu când încerci să contactezi pe cineva pentru un rol și așa mai departe. E cu siguranță un job stresant, dar mie îmi place foarte mult și mi se pare că mi se potrivește și mi se pare că știu să fac o treabă bună în treaba asta. Așa că eu cu siguranță o să mai fac chestii atât în zona de cinema, cât și în zona de formate de divertisment și așa mai departe”, a mai adăugat Selly.