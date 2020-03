Vergil Chițac este primul politician roman diagnosticat cu COVID – 19, confirmare primită de la medici vineri dimineață, după ce în zilele de dinainte participase la mai multe întâlniri și ședințe de partid. Mai mulți lideri PNL s-au autoizolat după aflarea veștii privind infectarea senatorului.

Vergil Chițac a fost internat de vineri în spital, iar acum se află la terapie intensivă, după cum susține fiica acestuia.

Irina, fiica senatorului PNL Vergil Chițac, infectat cu coronavirus, a anunțat luni pe Facebook că tatăl său a fost mutat la secția de terapie intensivă a spitalului de Boli Infecțioase din Constanța.

Ea a mai scris că sunt depistați pozitiv și internați în spital mama și fratele său.

Senatorul Vergil Chițac e la terapie intensivă. ”Are nevoie de rugăciune”

Irina a făcut un apel la solidaritate și înțelegere pentru familia sa, după ce Vergil Chițac a infectat mai mulți apropiați și colegi de partid cu care s-a întâlnit, el nefiind în autoizolare după întoarcerea de la un eveniment din Bruxelles.

”Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI”, a scris fiica lui Chițac pe Facebook.

Chițac a fost criticat dur pentru faptul că a refuzat transportul cu izoleta la spital, dar și că a infectat mai mulți colegi de partid cu care s-a întâlnit, el nefiind în autoizolare după întoarcerea de la un eveniment din Bruxelles.