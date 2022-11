Sensy a rămas peste noapte fără urmăritori pe Instagram: ,,Mi-au scăzut 1.800”

In articol:

Platforma de socializare Instagram face în ultima perioadă noi modificări în ceea ce privește curățarea persoanele inactive. Mai multe persoane publice au pățit să rămână fără un număr de urmăritori.

Sensy: ,,Cu cât aveai mai mulți, cu atât și număr scădea mai mult”

Printre cei care au pățit acest lucru se află și influencerița Sensy, care a rămas fără 1.800 de susținători.

Aceasta a mărturisit că nu ea este cea care a observat scăderea urmăritorilor, ci a fost sunată de către unul dintre prietenii ei.

,,Eu nu am observat prima, mi-a scris un prieten. Mie mi-au scăzut 1.800. Cu cât aveai mai mulți, cu atât și număr scădea mai mult. Este bine, acum mi-au revenit", a declarat influencerița.

Faptul că a rămas fără acest număr de urmăritori pe Instagram nu a deranjat-o pe blondină, deoarece a mărturisit faptul că știa despre ceea ce se întâmplă cu platforma. Sensy a mărturisit că ceea ce ar fi deranjat-o cu adevărat era dacă urmăritorii nu se întorceau înapoi.

,,Nu m-am panicat foarte tare pentru că știu că se face o curățare pe Instagram și se vrea să se scape de aceste conturi inactive. Eu sunt pro aceste schimbări. Mă deranja așa un pic dacă nu veneau înapoi. Au venit toți cei 1800 înapoi", a mai adăugat Sensy.

Într-o astfel de situație a mai fost și celebrul fotbalist de la Manchester United, Cristiano Ronaldo care a rămas fără mai bine de trei milioane dintre cei care îl urmăreau.

Sensy și iubitul ei, Valentin, au făcut cununia religioasă

Acum o lună, influencerița s-a cununat religios cu partenerul său, Valentin, care până atunci nu a apărut în mediul online. Sensy a schimbat doua ținute, prima a reprezentat un costum alb stil bărbătesc, iar cea de a doua a fost o rochiță mini cu pene care îi punea silueta în valoare. Nunta celor doi va avea loc anul viitor.

"Am avut o rochie de mireasa scurta și atipica. Mi-am desfăcut și parul. Am lăcrimat pentru că erau toți oamenii aceia apropiați și se uitau la mine și parca simțeau aceleași emoții. M-am uitat în ochii lor și am zis, gata, până aici. Dansul mirilor a fost așa lejer, nici nu ne-am chinuit. Daca învățam ceva, uitam totul. Pentru mine este nunta ideala, însă contează și cum se simt ceilalți. Daca nu iau pulsul, nu văd cum s-au simțit oamenii, nu pot să spun cum este evenimentul. Pentru mine este, da. Contează cel mai mult să știu ce zic ceilalți, mereu mă gândesc la ceilalți. Nu am băut nimic, nu am mâncat nimic. Este un prim eveniment de asemenea anvergura pe care îl fac, credeam că mă pricep și că mă descurc bine, dar momentan sunt depășită de situație”, a declarat Sensy.