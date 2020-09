Dan Diaconescu, fostul șef OTV

Dan Diaconescu primește o nouă lovitură din partea băncilor. Un alt imobil al fostului mogul OTV a fost scos la licitație. Este vorba de un apartament cu două camere situat într-o vilă dintr-o zonă ultracentrală, vândută pe un preț foarte scăzut raportat la valoarea lui reală.

Dan Diaconescu are datorii de 4,5 milioane euro

Imobilul de aproape 50 mp este situat în spatele Ateneului Român și este la etajul 1 al unei vile interbelice. Apartamentul a fost folosit ca ”loc de protocol” pe vremea OTV-ului, îndeosebi de invitații veniți din țară sau din străinătate, mai ales că era foarte aproape de fostul sediu al televiziunii (din Piața Romană).

Aici se afla apartamentul lui Dan Diaconescu

Apartamentul lui Dan Diaconescu a fost scos la vânzare anul trecut și înstrăinat după mai multe ședințe de licitație. Un titlu de executare a fost emis prima dată în 2011 iar dosarul de executare s-a finalizat în 2014. Doar că atunci când executorii au mers la Diaconescu, ei au aflat că apartamentul fusese deja vândut către un fost partener de afaceri ai acestuia. Banca a trebuit atunci să deschidă un nou proces prin care să anuleze contractul de vânzare-cumpărare.

Totalul datoriilor lui Dan Diaconescu se ridicau, anul trecut, la peste 4,2 milioane euro, bani pe care creditorii au tot încercat să-i recupereze. Suma provine de la un contract pe care firma lui Dan Diaconescu (societate care deținea OTV) a luat un credit de 5 milioane euro în 2009, pe care n-a mai putut să-l restituie.

Dan Diaconescu: ”Toată averea mea e pe credit”

În 2010, Dan Diaconescu se afla în topul celor mai bogați români, cu o avere evaluată la 30 milioane euro. Jurnalistul se lăuda atunci că are vile, yacht, avion și elicoptere. Ulterior, tot el a recunoscut că toată averea e luată pe credit. ”Da, tot ce am e pe credit. Calculul e simplu: am în momentul acesta credite de 14,5 milioane euro, dar cele 4 firme pe care le dețin operează două televiziuni care valorează de 5-6 ori mai mult”, spunea Dan Diaconescu. În 2012, CNA a decis suspendarea licenței iar un an mai tțziu, postul de televiziune a fost închis definitiv. În 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare pentru șantaj și a fost eliberat condiționat în 2017. El nu a avut însă voie să dea interviuri sau să mai apară pe la vreo televiziune în perioada de supraveghere, acesta fiind și motivul pentru fostul mogul media a renunțat la aparițiile publice.