Șerban Copoț, declarație de dragoste pentru Roxana, partenera sa de viață, cu ocazia zilei de naștere a acesteia: „Când e vorba de tine, nu mai am nicio ruşine. Eşti jumătatea mea”

Șerban Copoț și Roxana formează un cuplu încă din anul 2006. Pentru că sentimentele care îi leagă s-au intensificat pe parcursul anilor, în 2015 cei doi au făcut marele pas și au devenit soț și soție cu acte în regulă.

Aceștia și-au întemeiat o familie frumoasă iar din rodul iubirii lor au venit pe lume cei doi copii ai acestora.

Chiar dacă a trecut ceva timp de când Șerban și aleasa inimii sale sunt împreună, iată că dragostea pe care fostul membru „Animal X” i-o poartă partenerei sale de viață sunt la fel de puternice.

Șerban Copoț, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a soției sale

Pe 16 ianuarie, Roxana Copoț și-a sărbătorit ziua de naștere. Așa cum era de așteptat, prezentatorul TV nu a ratat ocazia și a surprins-o pe partenera sa de viață cu un mesaj emoționant, care i-a lăsat cu gura căscată pe urmăritorii acestuia.

Textul pe care vedeta l-a postat pe contul personal de Facebook este o adevărată declarație de dragoste, și asta pentru că prezentatorul TV nu s-a abținut și i-a dezvăluit Roxanei tot ceea ce simte pentru ea.

„La multi ani, puiule! În mod normal nu sunt genul care să îşi arate sentimentele în public, însă, când e vorba de tine, nu mai am nici o ruşine. Am aşa, din când în când, câte un sentiment de bucurie când mă gandesc cât de norocos sunt că te am. Mă apucă aşa din senin şi îmi aruncă pe față un zâmbet hoț, de parcă aş avea toți sacii în căruță. Şi te am pentru tot restul vieții, nu doar până la următoarea criză de vârstă. Pentru că… am fost făcuți unul pentru celălalt. Pentru că… dragostea nu durează doar 3 ani. Pentru că… îmi ştii toate defectele şi cu toate astea nu ai fugit. Pentru că… mi-ai dăruit o familie pe care o creştem şi o ocrotim împreună dar mai ales pentru că eşti jumătatea mea. Jumătatea aia bună. La mulți ani jumătatea mea cea bună”, a scris Șerban Copoț pe rețelele de socializare.

