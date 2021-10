Serial Adela, 7 octombrie 2021. Ce urmează să se întâmple cu familia Andronic. Apare un personaj nou în serial, în curând

In articol:

Serialul Adela își ține fanii cu sufletul la gură și așteptarea până la un nou episod nu este deloc plăcută.

Serial Adela, episodul 8 din 7 octombrie 2021. Tensiuni și intrigi în familia Andronic

Urmează tensiunii, dar și un nou personaj își face apariția în curând în serial.

În episodul 8 de joi, 7 octombrie 2021, Mona află de scrisoarea pe care Ana Maria intenționa să i-o trimită lui Paul. În scrisoare ea își recunoaște sentimentele față de el. Gândurile sale intime așternute pe hârtie sunt descoperite de Nuți, care dornică de bârfă și scandal, îi arată scrisoarea Monei, care izbucnește în lacrimi.

Totodată, Andreea este din nou ținta unui scandal. Deși este însărcinată, ea nu stă deloc liniștită și continuă să întrețină relații amoroase cu iubitul Lidiei. Idila lor este surprinsă de Luca, fratele Lidiei, care și imortalizează cu telefonul momentul.

Între Luca și Andreea are loc o confruntare, iar tânăra cuprinsă de furie îl pălmuiește pe nepotul lui Paul. Mai mult, Lidia pare să fi aflat adevărul și o confruntă pe Andreea: "Am aflat tot și mi-e rușine de rușinea ta"

După ce Martha l-a otrăvit pe Florin cu ciuperci, Lucian îi dă vestea că nu el este copilul lui Anghel.

Un nou personaj în serialul Adela. Ce rol va avea

Adelina Chivu și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

În curând își va face apariția un nou personaj.

Este vorba fiica Adelinei și a lui Cristian Chivu, Anastasia Chivu, care va juca un rol strâns legat de Lucian, nepotul moștenitor al imperiului Andronic.

"Sunt o fată de 10 ani, care vine din America să-l caute pe Lucian.", a spus Anastasia Chivu la Observator TV.

Adelina Chivu își susține fiica în rolul de actriță, chiar pe platourile de filmare.

"Nu a fost o veste bruscă. Ea de foarte mult timp tot îmi arăta că poate să plângă la comandă, a fost cu tatăl ei pe platouri de filmare. Și am zis că dacă vrei pot să te ajut să fii implicată, nu doar în vizită. La început am crezut că e vorba de o animație să-și dea seama dacă îi place sau nu. Când am primit scenariul era vorba de cinci episoade și foarte multe replici.", spune Adelina Chivu.

"Doctorul minune" difuzat la aceeași oră, la Kanal D

"Doctorul minune", difuzat de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D [Sursa foto: Captură YouTube]

Tot de la ora 20:00, de luni până vineri, nu doar joi, serialul "Doctorul minune" este difuzat la Kanal D. Serialul-fenomen este așteptat cu sufletul la gură de telespectatorii Kanal D, cu noi povești impresionante, pline de situații neprevăzute.

Serialul "Doctorul minune" îl are ca personaj central pe Ali, un tânăr care suferă de sindromul savantului și care are o ineligențp sclipitoare. Datorită lui multe vieții sunt salvate. Însă, există și situații când afecțiunea lui îi face pe alții să-l trateze ca pe o persoană "neobișnuită".