Serialul Adela 17 iunie 2021. Ce se întâmplă în episodul 23, de joi. Mama Adelei trăiește. Răsturnări de situații în penultimul episod din Adela Sezon 1

Ce se întâmplă în episodul 23, de joi [Sursa foto: Captură YouTube] 14:25, iun 11, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Serialul Adela 17 iunie 2021 vine cu răsturnări de situații. Povestea ia o nouă întorsătură, după ce își face aparația mama Adelei, Ana Maria, despre care se știa că a murit.

Serialul Adela 17 iunie 2021. Ce se întâmplă în episodul de joi

Ana Maria, mama Adelei, trăiește[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Cum arată Dominique Lăcătuș, fiica lui Marius Lăcătuș, care joacă în serialul Adela FOTO

În episodul de joi, 17 iunie 2021, din serialul Adela își face apariția Ana Maria, mama Adelei despre care se știa că este moartă. Ea își face apariția cu un scop precis: "Tot ce vreau este să îmi strâng fetița la piept."

De existența ei a știut doar Rodica, soția lui Valentin Dincă, nepotul lui Traian Dincă, care și-a făcut și ea apariția în serialul Adela din 10 iunie 2021. Ea se întoarce din Germania, țară în care a trăit și Ana Maria, și vine la vila familiei Andronic, dar este confundată cu o candidată pentru postul de asistentă, care să o îngrijească pe Martha. Și ea își face apariția cu un scop de răzbunare pe care îl vom afla tot în episodul de joi, 17 iunie 2021.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Rodica este cea care îi va spune lui Paul Andronic că Ana Maria trăiește.

Tot în episodul de joi, 17 iunie 2021, din serialul Adela vom vedea cum Luca își va cunoaște adevăratul bunic.

De asemenea, de când a aflat povestea tragică a lui Mihai și cine este el cu adevărat, Paul decide să-i ofere lui Mihai 5% din companie și spune că "e dreptul lui".

Citeste si: Cine sunt actorii din serialul Adela. Vezi distribuţia completă

Ce are de gând să facă mama Adelei[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Cine este Mara Oprea, protagonista din serialul Adela

Călin face o descoperire șocantă: "copilul pe care îl purta mama lui Mihai cred că a supraviețuit".

Mai sunt doar două sptămâni din primul sezon Adela. Deja filmările pentru sezon 2 Adela sunt în toi și serialul va reveni în grila de toamnă de la antena 1.

Serialul Adela, o producție adaptată după un serial turcesc. Care este povestea

Serialul Adela este o producție adaptată după serialul O hayat Benim/ This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Povestea serialului Adela aduce în prim plan două surori, Andreea și Adela, care au împărțit totul de-a lungul vieții lor sărace, de mahala. Una dintre fete nu este însă a familiei din Butimanu, ci este fiica unui om bogat, patron de televiziune. Afaceristul află că fiica sa nu a murit la naștere ci a fost dată spre adopție unei familii din mahala. Când merge să-și cunoască fiica, mama celor două fete, o femeie rea și avară, o trimite în lumea celor bogați pe adevărata sa fiică și nu pe cea adoptată, pentru a beneficia și ea de lucruri materiale.

Citeste si: Andreea Ibacka și Mihai Călin, soț și soție în serialul românesc Adela

Andreea își va asuma de fapt identitatea surorii sale Adela și se mută în casa afaceristului, o vilă din Snagov. Ea demonstrează că este capabilă de orice pentru a-și menține poziția socială, chiar să-și mintă propria soră, care este de fapt adevărata moștenitoare.