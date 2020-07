In articol:

Serialul cu Vulpița a ajuns la final! Mirela Vaida a aruncat bomba în direct, după ce Vulpița a anunțat că a trecut la un nou nivel. Vulpița și Viorel i-au ținut pe români cu sufletele la gură în fața micilor ecrane timp de șase luni, mulți ajungând să îi îndrăgească cu adevărat pe soții Stegaru, în ciuda nenumăratelor scandaluri care nu se termină nici în ziua de azi.

Serialul cu Vulpița a ajuns la final! Mirela Vaida a aruncat bomba în direct: „Din acest moment...se încheie aici șase luni”

Se pare, însă, că telenovela Vulpița a ajuns la final, cel puțin dacă ar fi să ne luăm după cele spuse de Mirela Vaida în ediția de marți, 15 iulie, a emisiunii care i-a făcut vedete pe soții din Blăgești. Săturată de tensiunile dintre ea și Viorel, Veronica și-a făcut bagajele și s-a întors la fetița ei, la Blăgești, declarând că vrea să înceapă o nouă viață departe de Capitală, cu toate că aici a cunoscut faima și banii.

Serialul cu Vulpița a ajuns la final! Mirela Vaida a aruncat bomba în direct. Mirela Vaida i-a șocat pe toți când a vorbit în direct despre finalul serialului care îi are ca protagoniști pe Veronica și Viorel Stegaru, mai ales când a spus că s-au încheiat aparițiile televizate ale soților din Blăgești, după șase luni în care au apărut constant la televizor. Prezentatoarea tv a fost fermă în declarații și a spus că subiectele cu Vulpița nu vor mai fi discutate în emisiune.

”Fă ce vrei! S-a ales praful de aceste luni. Din acest moment legat de Veronica Stegaru lucrurile nu mai au nicio intersecție. Tu rămâi acolo, îți vezi de viața ta cu cine vrei. (n.r Veronica). În acest moment, Doina și colegii de la cameră, șoferul, se urcă în mașină și cu siguranță până la ora 11 noaptea sunt acasă!

Se încheie aici 6 luni de zile din care, din păcate pentru tine Veronica, nu te-ai ales cu nimic”, a anunțat Mirela Vaida spre finalul emisiunii.

Cum o să arate Vulpița fără machiajul profesionist?

Veronica de la Blăgești este total schimbată atunci când recurge la machiaj! Dacă până acum, oamenii care o urmăresc zilnic au văzut-o în ipostaze de femeie simplă, din provincie, mai nou, soția lui Viorel pare o cu totul altă persoană.

Mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile, Denis Iancu, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România, cu studii făcute în Anglia, la London MakeUp Academy în Anglia, cu șapte ani de experiență, a dorit să o transforme pe Vulpița, numai din machiajul său...total diferit și cu un impact extraordinar. De altfel, se poate observa și în celebra imagine ”before and after” că Viorica de la Blăgești nu mai are nicio legătură cu cea de la emisiune, ci arată pur și simplu...superb. Ea este coafată, aranjată și cu un aer de puștoaică de...Capitală.

Atingerea unui profesionist a făcut minuni pentru Vulpița

Dacă impactul vizual din ședința foto a luat prin surprindere pe toată lumea, ei bine, make-up artistul a explicat și ce a făcut pentru ca totul să arate perfect, fără urmă de imperfecțiune. ”Poate părea surprinzător pentru marea majoritate a oamenilor, dar, am dorit să îi fac Vulpiței un look diferit, a fost, dacă vreți, un pariu profesional. Din punctul meu vedere, ea are trăsături ușor de machiat, ochii deschiși la culoare, ceea ce mi-a dat posibilitatea de a lucra cu orice nuanță am dorit”, a dezvăluit Denis Iancu.

”Ochii au fost conturați cu ajutorul machiajului smokey eyes, iar pentru o puțină strălucire, am folosit un pigment auriu pe ploapa de jos, pentru a da eleganță și rafinament machiajului. Pentru buze, am opta, în alegerea unui nuanțe naturale și le-am coturat cu un creion pentru a fi mai proeminente. Ar mai fi de specificat faptul că, pentru ședința foto, fondul de ten a fost ales cu un subton, ușor rece, este ideal, și iese perfect în imagini”, a povestit make-up artistul Denis Iancu.

Unde s-a mutat Vulpița?

Veronica a anunțat că nu mai locuiește într-o cameră de hotel, ci s-a mutat în apartament cu sora sa. Viorel, pe de altă parte, după ce a fost părăsit de soția lui, a luat o decizie radicală.

Veronica și Viorel traversează o perioadă nefastă a relației. După ce la Breaza părea că lucrurile sunt cât pe ce să revină la normal între ei, declarându-și iubirea prin mesaje de dragoste, trimise cu ajutorul porumbeilor, Vulpița a făcut un anunț șocant în direct!

În cadrul emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1, Vulpița a anunțat că a luat hotărârea de a se muta împreună cu sora ei în apartamentul din București, în care până acum a locuit alături de Viorel.

Vulpița a declarat că partenerul său de viață a început iar să-i adreseze jigniri.

„Iar început iar să mă jignească. A făcut o boacănă. Dar nu chiar mare. Mică. (...) Nu pot să vă spun. (...) Nu ne mai înțelegem”, a mărturisit Veronica la „Acces Direct”.