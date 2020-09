Servicii funerare complete pentru cei luati pe nepregatite

Organizarea unei inmormantari inseamna:

Cea mai mare durere. Apartinatorii stiu ca se despart pentru totdeauna de cel drag si din pacate, decedatul nu se poate bucura de florile frumoase, de sicriul de calitate, de pachetelele cu mancare multa si buna. Totul se face cu credinta si respect, conform traditiei.

Multa alergatura si cheltuiala, in conditiile in care familia defunctului are inima sfasiata de durere. Moartea nu lasa pe nimeni indiferent, chiar daca defunctul are 100 de ani. O inmormantare simpla se ridica la costuri de peste 3 000-4 000 de lei, suma de care nu dispune multa lume in acest moment.

Intocmirea rapida a unor documente fara de care inhumarea nu poate avea loc si apartinatorii nu primesc ajutorul de inmormantare pentru decedatii pensionari.

Oamenii nu se gandesc la moarte, fiindca isi doresc o viata cat mai lunga si fiindca moartea este imprevizibila de cele mai multe ori, familia nu este pregatita nici emotional, nici financiar sa ii faca fata.

Exista insa in Bucuresti firme de pompe funebre adevarata care actioneaza rapid, ofera servicii de calitate premium la preturi accesibile sau cu costuri 0 pe baza cuponului de pensie. Pentru familia indurerata firma de pompe funebre ofera garantia ca totul va fi facut la timp, ieftin si bine.

In cazul in care decesul a avut loc la domiciliu, reprezentantii acestei firme sosesc in 40 de minute sa ridice trupul neinsufletit, care este transportat in conditii igienice si decente.

Cum ar putea sa fie spalat trupul neinsufletit la domiciliul si mai ales de catre cine?

Un trup lipsit de viata devine practic imposibil de manipulat de catre persoane care nu au experienta si pregatire profesionala.

Colaborarea cu cea mai buna firma de profil inseamna:

Intocmirea dosarului care foloseste la inmormantare, dar si la obtinerea ajutorului de inmormantare. Cele mai bune firme de servicii funerare au medic care constata decesul si elibereaza certificatul cosntatator al decesului ca totul sa se realizeze mai usor si familia sa fie in acest mod menajata.

Pregatirea trupului neinsufletit se face in sali autorizate special si specialistii se ocupa si de imbalsamarea garantata si de machiajul special, facut in scopul reconstituirii imaginii din timpul vietii.

Punerea la dispozitia familiei a unui catalog cu zeci de modele de sicrie si de cruci, ca acestia sa aleaga ce este mai frumos si mai trainic pentru decedat. Sicriele vin cu toata lenjeria si accesoriile necesare.

Transportul elegant si autorizat al decedatului la capela cu o masina funerara curata si utilata cu tot ceea ce este necesar ca defunctul sa poata fi transportat si cand este foarte cald afara.

Aranjamente funerare din flori naturale, bine lucrate care isi mentin aspectul mult timp.

Doliu pentru usa si pentru pus in piept, plus prosoapele si batistele necesare conform traditiei. Actele si adeverintele necesare inmormantarii si care folosesc si mai tarziu pentru obtinerea ajutorului de inmormantare sau la taxa de mostenire sunt aduse familiei acasa.

Nicio alta firma nu este la fel de atenta cu familia indurerata cum este cea prezentata mai sus.

Apartinatorilor li se ofera timp sa se intareasca si sa se pregateasca pentru ceremonia finala si in acelasi timp sa petreaca la capela in prezenta sicriului si a celor care vin sa prezinte condoleante.

Exista mai multe pachete care se deconteaza din ajutorul de inmormantare si apartinatorii primesc si bani inapoi, iar unele dintre ele contin si cosul cu coliva si prescurile, sticla de vin si de ulei si paharele de unica folosinta si pachetelele cu mancare.

Aceasta firma organizeaza la superlativ orice inmormantare si manifesta empatie fata de apartinatori.