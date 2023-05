Sfâșiată de durere, Alina se pregătește să-și îngroape micuțul, după tragedia din Mureș! Ce se întâmplă în aceste momente acasă la Nicolas, băiețelul de trei ani care și-a pierdut viața, e cumplit

In articol:

E greu de descris în cuvinte prin ce trec în aceste momente familiile celor dispăruți în urmă cu câteva zile în apele Mureșului. Trec orele, iar patru dintre oamenii care se aflau pe barcă în momentul în care s-a produs tragedia sunt în continuare de negăsit, iar șansele ca aceștia să fie găsiți în viață sunt aproape nule, fiind deja pierduți de zile

Alina se pregătește să își înmormânteze copilul de 3 anișori

întregi. Acum, în timp ce unii speră la o minune, alții se pregătesc să își îngroape persoanele dragi.

În această situație se află și Alina, tânăra care a văzut cum partenerul ei de viață și propriul copil de 3 anișori dispar în apele Mureșului, fără ca ea să poată face nimic pentru a-i ajuta, cu toate că a încercat cu ultimele puteri să își salveze băiețelul de la moarte. Nu a reușit, însă, iar micuțul a murit înecat, cu toate că cei care se aflau în apropiere și au auzit țipetele de disperare au încercat să intervină imediat pentru a-i scoate pe oameni din apă.

Distrusă de durere, Alina se pregătește să își înmormânteze copilul, pe Nicolas, în timp ce se roagă ca iubitul ei, Eduard, cu care urma să se căsătorească luna viitoare, să apară viu, alături de cumnatul lui și cei doi copii, Robert și Maria, care sunt și ei căutați în continuare de pompierii din Timiș, Arad și Ungaria.

Tânăra mămică încearcă să fie puternică, însă, căci acasă mai are un copilaș de cinci luni, care nu își va mai vedea niciodată fratele și poate nici tatăl, căci nu se știe dacă acesta mai este în viață.

Bărbatul care l-a scos din apă pe Nicolas, micuțul Alinei, a făcut mărturisiri tulburătoare

Înmormântarea lui Nicolas va avea loc joi, 4 mai, la ora 15.00, a Sânpetru German din Arad.

Nicolas Buda este unul dintre martorii care se aflau în zonă în momentul tragediei și care a încercat să dea o mână de ajutor persoanelor aflate în apă. Bărbatul a făcut tot ce i-a stat în putință și mărturisește că primul lui gând a fost să ajute copiii să iasă cu viață din apă.

Pe Nicolas, băiețelul de trei ani al Alinei, a reușit să îl scoată, doar că era mort deja. Nicolas a încercat să îl resusciteze, dar fără reușită. Imaginile îi vor rămâne mereu întipărite în minte.

„Cei din Semlac s-au chefuit sâmbătă, iar duminică voiau să vină la Periam Port, la terasa de pe malul Mureșului, să se distreze. M-a sunat un prieten și mi-a spus să iau repede barca și să mergem să-i ajutăm pe unii care au căzut în apă. Printre ei și mulți copii. Am suit în barcă și m-am dus în direcția aia. Imediat ce barca s-a răsturnat, patru au ieșit la mal, o femeie era între crengi, agățată, zbiera. Se ținea, nu era în pericol.

Am zis că nu mă opresc la ea, ci mă duc să scot copiii. Am văzut baca răsturnată și o haină. Nu era încă întuneric. Atunci am văzut un picior, l-am prins și l-am tras afară. Era un copilaș, era umflat de apă. Am făcut respirație gură la gură, dar era deja mort. Avea trei ani și patru luni. Mă întreb, câtă iresponsabilitate, să urci în barcă copii, fără vestă pe ei, să vezi că barcagiul era și beat", a declarat Nicolae Buda pentru adevărul.ro.

