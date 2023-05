"O femeie zbiera, atunci am văzut un picior" Mărturia cutremurătoare a bărbatului care a încercat să-l salveze pe băiețelul de trei ani din apele Mureșului. Ce s-a întâmplat în momentul în care l-a scos la suprafață

In articol:

Detalii cutremurătoare ies la iveală despre tragedia care a avut loc duminică seară, în zona Periam Port din județul Timiș.

O barcă cu 11 persoane s-a răsturnat, după ce proprietarul, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul ambarcațiunii. În urma incidentului, un copil de trei a murit înecat, iar alți doi minori și doi adulți sunt încă de negăsit. La câteva zile de la nefericitul eveniment au apărut și primele declarații ale martorilor. Bărbatul care a încercat să-l salveze pe micuțul de trei ani a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care a încercat să-l scoată din apele Mureșului.

Citește și: Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp la locul tragediei din Mureș, unde un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane sunt căutate fără încetare de salvatori

Băiețelul de trei ani era deja mort când a fost scos din apă: "Am văzut un picior, l-am prins și l-am tras afară. Era umflat de apă"

Scene teribile au avut loc în noaptea în care o barcă cu 11 persoane s-a răsturnat în zona localității Periam Port. În doar o fracțiune de secundă, adulții și copiii aflați în ambarcațiune au ajuns în apele învolburate ale Mureșului, fără veste de salvare. Strigătele disperate ale victimelor i-au făcut pe cei din apropiere să intervină imediat, dar, din nefericire, nu toată lumea a putut fi scoasă la timp la suprafață.

Nicolae Buda, unul dintre martorii care au încercat să-i ajute pe cei căzuți din barcă, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat în seara cu pricina.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Ronaldo vrea să plece din Arabia Saudită! Clubul la care vrea să meargă. Uluitor pe ce „post” vrea să joace- stirileprotv.ro

Bărbatul susține că a încercat să salveze în primă fază copiii. A ajuns la băiețelul de trei ani și l-a scos la suprafață, apoi l-a resuscitat. Totul a fost, însă, în zadar. Din păcate, micuțul era deja decedat:" Cei din Semlac s-au chefuit sâmbătă, iar duminică voiau să vină la Periam Port, la terasa de pe malul Mureșului, să se distreze. M-a sunat un prieten și mi-a spus să iau repede barca și să mergem să-i ajutăm pe unii care au căzut în apă. Printre ei și mulți copii. Am suit în barcă și m-am dus în direcția aia. Imediat ce barca s-a răsturnat, patru au ieșit la mal, o femeie era între crengi, agățată, zbiera. Se ținea, nu era în pericol. Am zis că nu mă opresc la ea, ci mă duc să scot copiii. Am văzut baca răsturnată și o haină. Nu era încă întuneric. Atunci am văzut un picior, l-am prins și l-am tras afară. Era un copilaș, era umflat de apă. Am făcut respirație gură la gură, dar era deja mort. Avea trei ani și patru luni. Mă întreb, câtă iresponsabilitate, să urci în barcă copii, fără vestă pe ei, să vezi că barcagiul era și beat", a declarat Nicolae Buda pentru adevărul.ro.

Imagine de la locul tragediei [Sursa foto: Captura video]

Barcagiul a fost eliberat, la 24 de ore după ce polițiștii l-au reținut

În urma tragediei, barcagiul a fost nevoit să dea cu subsemnatul în fața autorităților. Polițiștii, care l-au găsit sub influența băuturilor alcoolice și fără permis, au decis să-l rețină pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La scurt timp, însă, ordonanța de reținere a expirat, iar acum bărbatul urmează să fie cercetat în libertate. Amintim că barca care s-a răsturnat nu era înmatriculată: "La aproximativ 2-3 metri de mal ambarcațiunea s-a scufundat.În urma incidentului, a survenit decesul unui minor de 3 ani, din Semlac, în continuare fiind căutați un bărbat de 29 de ani, din Arad, un bărbat de 31 de ani, din Nădlac și doi copii minori, din Nădlac.

Citeste si: „Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când ceva nu îmi convine mă întorc și am plecat. Ce să fac cu cearta?” Cătălin Scărlătescu a recunoscut despărțirea de Doina Teodoru!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit în Biserica Ortodoxă- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker, dezgustată după ce a aflat că fostul ei sot, Andrew Parker Bowles, va participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Citește și: Detaliul sfâșietor care a ieșit la iveală după tragedia din Mureș! Ce s-a aflat abia acum despre Eduard, căutat și acum de salvatori. Alina, partenera lui, este îngenuncheată de durere

Din cercetări a reieșit că bărbatul care conducea nu deține certificat de conducător al ambarcațiunii, iar ambarcațiunea nu este înmatriculată. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,31 mg./l. alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei", a transmis Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IPJ Arad, potrivit sursei citate.