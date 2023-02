Shakira, umilință totală pentru Gerard Pique! A lansat piesa în care îi dă o nouă replică fotbalistului: „Am uitat tot ce am trăit împreună, iar asta te-a deranjat”

In articol:

Shakira a lansat noua melodie în care îl desființează pe Gerard Pique. Artista cântă alături de Karol G „Te quedo grande”, iar versurile fac trimite la iubiții infideli.

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în vara anului 2022 după mai bine de 12 ani de relație, din cauza infidelității fostului fotbalist spaniol. După ce la jumătatea lunii ianuarie, columbianca avea să lanseze melodia în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap, în care îi atacă direct pe Pique și noua lui parteneră Clara Chia, acum Shakira lovește din nou!

Sud-americana și-a unit forțele cu artista Karol G și cântă despre iubiții infideli. Piesa are în cinci ore de la lansarea ei pe YouTube 3,5 milioane de vizionări. Cântărețele cântă pe rând despre un partener care le-a greșit, astfel, ele fac referire la relații importante din trecut.

Karol G și-a anunțat separarea de rapperul Anuel AA în 2021, iar pe parcursul melodiei cântă despre un om important care a ajutat-o să se dezvolte pe toate planurile.

În timp ce Shakira cântă despre un bărbat care s-a îndepărtat de ea, făcând referire la despărțirea de Pique, care a înșelat-o cu Clara Chia:

„Văzându-te cu noua ta iubită m-a durut

Dar acum sunt deja pe cont propriu.

Am uitat tot ce am trăit împreună

Iar asta te-a deranjat

Că până și viața a devenit mai bună pentru mine.

Nu mai ești binevenit aici

Am văzut ce mi-a reproșat prietena ta

Asta nici măcar nu mă enervează. Râd, râd…”, sunt versurile Shakirei din melodia „TQG”.

Cum a aflat Shakira despre infidelitatea fostului fotbalist spaniol

Cei de la Show News Today au scris că Shakira și-ar fi dat seama că ar putea fi înșelată de Pique după ce a fost surprinsă să observe, absolut întâmplător, că altcineva a mâncat din borcanul ei de gem din frigider, știind că nici Pique, nici copiii nu se atingeau în mod normal de acest produs.

După investigații, artista a realizat că o persoană venea în vila ei, fără să știe, și avea o relație mai mult decât familiară cu Gerard, concret, se simțea ca acasă, și îi mânca și din produsele alimentare.

Apoi, în piesa lansată în colaborare cu Bizarrap, Shakira are o trimitere tot la faza frigiderului și a borcanului de gem, care poate confirma suspiciunea lansată anterior de sursa citată, întrucât unele versuri sună cam așa… „Mestecă și înghite, înghite și mestecă”.